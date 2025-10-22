Засада в горах: войска ОДКБ отразили нападение на гуманитарный конвой

В пыльных просторах таджикского полигона Фахрабад разворачивается масштабный маневр под названием "Нерушимое братство — 2025".

Здесь, в рамках коллективной безопасности, военные из нескольких стран оттачивают навыки поддержки населения в разгар гипотетической смуты. По информации из официальных каналов, акцент сделан на логистике спасательных поставок, чтобы в реальной беде помощь доходила вовремя и без потерь.

Участники, включая расчеты из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Белоруссии, моделируют сценарий, где мирные грузы пробираются через опасные зоны. Транспортные эшелоны, нагруженные припасами, продвигаются по грунтовым трассам под бдительным присмотром конвоиров. Этапы тренировки включают не только маршруты, но и внезапные угрозы, чтобы проверить реакцию на реальные вызовы.

В одном из эпизодов конвой угодил в ловушку, устроенную вымышленными экстремистами. Засада вспыхнула на повороте, но совместные усилия стражей позволили отбить натиск без задержек. Благодаря координации, машины прорвались дальше, подтвердив надежность тактики. Над головой, в это время, парили боевые машины таджикской авиации — вертолеты Ми-24, готовые нанести ответный удар по любой тени опасности.

Такие симуляции подчеркивают, насколько хрупок баланс между помощью и риском в нестабильных регионах. Организаторы уверены: отработанные приемы укрепят готовность альянса к любым потрясениям, делая мир чуть устойчивее.