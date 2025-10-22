Смертельная посадка: в Калифорнии самолет едва не убил пешехода

В тихом уголке Калифорнии, в парке города Лонг-Бич, произошел инцидент, который заставил местных жителей замереть от ужаса.

Небольшой легкий самолет, пытаясь совершить вынужденную посадку, врезался в женщину, прогуливавшуюся неподалеку. Об этом сообщили спасатели местной пожарной команды, подчеркнув, что ситуация развивалась стремительно и непредсказуемо.

По данным экстренных служб, пилот, пожилой мужчина, не смог удержать управление в критический момент, и аппарат задел пешехода. Спасатели оперативно прибыли на место, помогли извлечь летчика из поврежденной кабины и передали его медикам. Женщину около сорока лет тоже немедленно увезли в ближайшую клинику.

Оба пострадавших сейчас борются за здоровье в состоянии средней степени тяжести, но врачи уверены в их выздоровлении.

Детали вынужденной посадки пока остаются под вопросом — официальные лица молчат о возможных неисправностях или погодных факторах. Расследование уже запущено, и власти обещают вскоре прояснить, что именно привело к такому риску для невинных людей. Этот случай напоминает: даже в повседневной рутине небо может преподнести сюрприз.