Мир

Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Виктор Гузун, возглавляющий комитет по финансовым вопросам и бюджетным аспектам, в беседе с представителями прессы отметил, что положение дел в региональной экономике вызывает серьезную тревогу.

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

За первые девять месяцев года сложились неблагоприятные обстоятельства, требующие быстрых мер по стабилизации, чтобы завершить период с наименьшими потерями.

Парламентарий подчеркнул усилия властей по обеспечению своевременных выплат пособий и окладов. Однако восстановление сектора идет медленно: многие производства встали, а ключевой источник доходов — Молдавская ГРЭС — ограничена локальным потреблением без внешних поставок.

Это сказывается на казне: поступления от сборов сократились, вынудив скорректировать прогнозы поступлений. Правительство инициировало меры по рационализации трат и перенаправлению фондов, включая урезание поддержки некоторых социальных инициатив. Такие шаги — вынужденный компромисс, чтобы избежать дефолта обязательств.

Фон конфликта усугубляется действиями Кишинева: с лета прошлого года заблокированы поставки от местных фабрик, а с начала текущего — отменены налоговые послабления. В ответ Тирасполь отозвал преференции для землевладельцев из соседней стороны в приграничной зоне.

Энергетический кризис усиливает давление: после остановки транзита из России через соседнюю страну и отказа в погашении задолженности перед поставщиком регион остался без ресурса. В отличие от столицы Молдавии, где импорт из Европы взвинтил цены для жителей, здесь ввели графики отключений света, а в морозы дома остались без тепла и водоснабжения.

Регион, где большинство населения — этнические русские и украинцы, еще в советские времена стремился к автономии, опасаясь слияния с Румынией на фоне подъема национализма. Кровавая попытка силового разрешения в 1992-м закрепила фактическую самостоятельность от центральной власти.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
