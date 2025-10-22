Террор в сердце Сербии: 70-летний мужчина взорвал парламентскую тишину

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что у здания Народной Скупщины произошел инцидент, который он квалифицировал как тяжкое нападение с элементами террора.

вучич
Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
вучич

По его словам, виновник — 70-летний житель Белграда Анджелкович Владан, родившийся в 1955 году, — создал угрозу для окружающих и имущества, хотя окончательное решение примет следствие.

В ходе обращения к соотечественникам в среду глава государства показал запись с камер: на ней видно, как подозреваемый проникает в одну из временных конструкций, а затем открывает огонь по человеку, который заглянул внутрь проверить обстановку. Преступник уже арестован; на видео он признается, что планировал устроить пожар в палатке.

Жертва — многодетный отец, чья дочь получает высшее образование. Как уточнил министр здравоохранения Златибор Лончар, мужчина сильно обескровлен, и ему предстоит непростое хирургическое вмешательство.

Ранее утром в аналогичной конструкции, где собирались приверженцы лидера, вспыхнул огонь, но его оперативно ликвидировали.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
