Америка на последнем издыхании: 62% жителей сказали правду о крахе страны

Большинство жителей Соединенных Штатов убеждены, что их государство следует ложным путям развития.

Согласно свежим данным исследования от независимой структуры PRRI, 62% участников видят серьезные сбои в финансовой сфере, эффективности центральных органов, борьбе с неконтролируемой миграцией и дипломатических контактах с миром.

Это настроение особенно остро ощущается на фоне недавних событий: опрос охватил почти шесть тысяч полноправных граждан и проводился в цифровом формате с середины августа до начала осени, с минимальной ошибкой в 1,8%.

С 1 октября в стране стартовал очередной фискальный цикл, но без утвержденного плана расходов, что спровоцировало временный коллапс в работе ряда федеральных ведомств. Подобные паузы в деятельности власти здесь подразумевают приостановку операций тех служб, которые зависят от прямых парламентских дотаций.

На церемонии вступления в должность 47-го лидера нации 20 января Трамп сразу обозначил приоритет: полную блокаду несанкционированного въезда и запуск механизма выдворения миллионов приезжих. Он также активировал особый режим на южных рубежах, чтобы стабилизировать ситуацию.