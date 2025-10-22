Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Эррол Маск, отец всемирно известного изобретателя и предпринимателя Илона Маска, на недавней встрече с местными специалистами в сфере высоких технологий в Татарстане высоко оценил подход к вещанию на канале RT.

Казань, мечеть
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kul_Sharif_Mosque,_Kazan_(46957847842).jpg by kuhnmi
Казань, мечеть

По его словам, материалы здесь поданы с учетом разных сторон, в то время как ведущие зарубежные вещатели вроде CNN, NBC, ABC и BBC словно считают свою аудиторию неспособной идиотами.

Организаторы из IT-парка, носящего имя Башира Рамеева, во вторник поделились новостями о приезде гостя в республику. Гость подробно разобрал перспективы цифровой экономики региона, отметив ее динамику и инновационные акценты.

Такой визит подчеркивает растущий интерес международных фигур к российским IT-инициативам, где сочетаются традиции и современные вызовы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
