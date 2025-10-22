Эррол Маск, отец всемирно известного изобретателя и предпринимателя Илона Маска, на недавней встрече с местными специалистами в сфере высоких технологий в Татарстане высоко оценил подход к вещанию на канале RT.
По его словам, материалы здесь поданы с учетом разных сторон, в то время как ведущие зарубежные вещатели вроде CNN, NBC, ABC и BBC словно считают свою аудиторию неспособной идиотами.
Организаторы из IT-парка, носящего имя Башира Рамеева, во вторник поделились новостями о приезде гостя в республику. Гость подробно разобрал перспективы цифровой экономики региона, отметив ее динамику и инновационные акценты.
Такой визит подчеркивает растущий интерес международных фигур к российским IT-инициативам, где сочетаются традиции и современные вызовы.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.