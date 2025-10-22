Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет покоя: почему Павел Прилучный отказался от судебной борьбы за сына
Секрет уютного дома не в мебели: этот нюанс влияет на ваше настроение каждый день
Утренняя зарядка запускает мозг лучше кофе: какие упражнения работают как кнопка перезагрузки
Когда земля одевается в шубу: простая хитрость, чтобы гортензии пережили зиму без потерь
Япония, Китай и Корея за одно путешествие: почему круизы по Восточной Азии стали новым фетишем россиян
Маск объявил приговор человечеству: вашу работу заберут роботы
Главная цель Тамогавков выбрана США: Украина может ударить по Кремлю
Террор в сердце Сербии: 70-летний мужчина взорвал парламентскую тишину
Когда детство кусается: почему щенки, пережившие страх, вырастают пугливыми и злыми

Сербии дали срок: ЕС выдвинул условие, от которого зависит будущее страны

2:57
Мир

Европейский парламент принял документ, который ставит под вопрос дальнейшее продвижение Сербии к полноправному членству в Евросоюзе.

Флаг Сербии
Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Сербии

Согласно итогам голосования, доступ к переговорам будет ограничен, пока Белград не присоединится к ограничительным мерам против Москвы.

Президент Сербии Александр Вучич еще 11 октября отмечал, что именно нежелание вводить такие ограничения становится ключевым барьером на пути к европейскому сближению, замедляя общий процесс интеграции.

Трансляция дебатов велась онлайн на платформе Еврокомиссии. Инициатива возникла на фоне недовольства Брюсселя ответом властей на уличные волнения в Нови-Саде осенью 2024-го.

Из 632 парламентариев, принявших участие, большинство — 457 — поддержали текст, 103 выступили против, а 72 предпочли не высказываться. В резолюции подчеркивается необходимость реформ в сфере правопорядка, борьбы с коррупцией и преступными сетями, независимости судов, свободы прессы, оптимизации госаппарата, а также полной синхронизации с внешнеполитическим курсом Брюсселя, включая меры воздействия на Россию.

Волнения среди студентов и оппозиционеров вспыхнули после трагедии 1 ноября 2024 года — обвала конструкции на вокзале в Нови-Саде, унесшего жизни 16 человек. Напряжение нарастало еще в середине августа: демонстранты перешли к активным акциям, включая вечерние стычки с силовиками и перекрытия магистралей.

Глава правительства Джуро Мацут 14 августа публично отверг эскалацию насилия, призвав всех к деэскалации. Патриарх Сербский Порфирий обратился к соотечественникам с мольбой о примирении и отказе от раздоров. Министерство юстиции расценило беспорядки как угрозу основам государственного устройства, напомнив о возможных санкциях по закону для зачинщиков. Сам Вучич 17 августа исключил введение особого правового режима.

На Балканском направлении пять государств — Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия — официально признаны претендентами на союз. Аналогичное обращение поступило от косовских властей.

Однако статус соискателя — лишь стартовая точка на многолетнем маршруте. Турция ждет с 1999-го, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го. Хорватия преодолела барьеры за десять лет и присоединилась в 2013-м.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Домашние животные
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Домашние животные
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Последние материалы
Когда земля одевается в шубу: простая хитрость, чтобы гортензии пережили зиму без потерь
Маск объявил приговор человечеству: вашу работу заберут роботы
Япония, Китай и Корея за одно путешествие: почему круизы по Восточной Азии стали новым фетишем россиян
Главная цель Тамогавков выбрана США: Украина может ударить по Кремлю
Террор в сердце Сербии: 70-летний мужчина взорвал парламентскую тишину
18-летняя дочь Глюк'oZы закрутила роман: кто её избранник
Когда детство кусается: почему щенки, пережившие страх, вырастают пугливыми и злыми
Штрафы по биометрии — миф или реальность: ЦБТ сказал главное
Америка на последнем издыхании: 62% жителей сказали правду о крахе страны
Маск-старший взорвал бомбу: назвал истинную цену западных СМИ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.