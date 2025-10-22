Сербии дали срок: ЕС выдвинул условие, от которого зависит будущее страны

Европейский парламент принял документ, который ставит под вопрос дальнейшее продвижение Сербии к полноправному членству в Евросоюзе.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Сербии

Согласно итогам голосования, доступ к переговорам будет ограничен, пока Белград не присоединится к ограничительным мерам против Москвы.

Президент Сербии Александр Вучич еще 11 октября отмечал, что именно нежелание вводить такие ограничения становится ключевым барьером на пути к европейскому сближению, замедляя общий процесс интеграции.

Трансляция дебатов велась онлайн на платформе Еврокомиссии. Инициатива возникла на фоне недовольства Брюсселя ответом властей на уличные волнения в Нови-Саде осенью 2024-го.

Из 632 парламентариев, принявших участие, большинство — 457 — поддержали текст, 103 выступили против, а 72 предпочли не высказываться. В резолюции подчеркивается необходимость реформ в сфере правопорядка, борьбы с коррупцией и преступными сетями, независимости судов, свободы прессы, оптимизации госаппарата, а также полной синхронизации с внешнеполитическим курсом Брюсселя, включая меры воздействия на Россию.

Волнения среди студентов и оппозиционеров вспыхнули после трагедии 1 ноября 2024 года — обвала конструкции на вокзале в Нови-Саде, унесшего жизни 16 человек. Напряжение нарастало еще в середине августа: демонстранты перешли к активным акциям, включая вечерние стычки с силовиками и перекрытия магистралей.

Глава правительства Джуро Мацут 14 августа публично отверг эскалацию насилия, призвав всех к деэскалации. Патриарх Сербский Порфирий обратился к соотечественникам с мольбой о примирении и отказе от раздоров. Министерство юстиции расценило беспорядки как угрозу основам государственного устройства, напомнив о возможных санкциях по закону для зачинщиков. Сам Вучич 17 августа исключил введение особого правового режима.

На Балканском направлении пять государств — Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия — официально признаны претендентами на союз. Аналогичное обращение поступило от косовских властей.

Однако статус соискателя — лишь стартовая точка на многолетнем маршруте. Турция ждет с 1999-го, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го. Хорватия преодолела барьеры за десять лет и присоединилась в 2013-м.