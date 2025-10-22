Турецкий бизнесмен раскрыл секрет: Собянин сделал Москву самой красивой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Руководитель Турецкой ассоциации промышленников и бизнесменов России и Турции Хаджи Акдемир высоко оценил эволюцию российской столицы под руководством Сергея Собянина, отметив, что такой подход к благоустройству мог бы пригодиться городам в его стране.

Москва
Фото: pixabay.com by PPPSDavid is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Москва

По его мнению, Москва превратилась в образец гармонии и привлекательности. Об этом он сказал РИА Новости.

Сергей Собянин занял пост градоначальника 21 октября 2010 года. Акдемир вспомнил свой первый визит в мегаполис в 1994-м: тогда улицы утопали в беспорядке, повсюду громоздились временные постройки.

С тех пор, как отметил турецкий деятель, исчезли уличные ларьки у станций метро, магистрали обрели ухоженный вид, а зеленые зоны умножились. Особо он выделил Парк Горького, назвав его самым изысканным в мире благодаря усилиям Собянина.

Акдемир также подчеркнул профессионализм окружения мэра, способного решать уникальные вызовы. Он сердечно поздравил Собянина и его коллег, предложив наладить обмен идеями между столичной администрацией и турецкими муниципалитетами.

Собянин пришел на смену Юрию Лужкову, который управлял городом 18 лет, но ушел досрочно из-за потери поддержки президента Дмитрия Медведева. На сентябрьских выборах 2023-го действующий мэр уверенно лидировал с 76,39% поддержки.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
