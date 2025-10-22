Казахстанская АЭС — проект века: Лавров раскрыл детали соглашения

Дипломаты России и Казахстана сейчас прорабатывают ключевые аспекты возведения атомной станции на территории республики.
Это касается инженерных решений, бюджетных вопросов и правовых нюансов.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, после беседы с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым отметил, что такие консультации ведутся через специализированные структуры. Он также заверил в надежности подхода Москвы, подчеркнув, что все договоренности будут выполнены вовремя и в полном объеме.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.