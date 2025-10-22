Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бирюзовые озёра под Курганом меняются на глазах — рай тишины превращается в новый курорт России
Токаев едет в Москву с секретным планом — Лаврову уже всё известно
Переворот в Центральной Азии: Лавров объявил новую эру России и Казахстана
ВСУ идут в Европу: Зеленский подписал секретный план
Украдено из Лувра и продаётся с молотка: вы не поверите, где появились объявления
Казахстан сделал выбор: Лавров объявил о неожиданной поддержке России
Каспий стал зоной особого внимания: Россия и Казахстан сделали Западу предупреждение
Курцын раскрыл подробности о 13-летнем сыне: почему актёр продолжает скрывать его имя от публики
Вот что скрывает первая женщина-премьер Японии: секретный план против РФ

Казахстанская АЭС — проект века: Лавров раскрыл детали соглашения

Мир

Дипломаты России и Казахстана сейчас прорабатывают ключевые аспекты возведения атомной станции на территории республики.

Это касается инженерных решений, бюджетных вопросов и правовых нюансов.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, после беседы с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым отметил, что такие консультации ведутся через специализированные структуры. Он также заверил в надежности подхода Москвы, подчеркнув, что все договоренности будут выполнены вовремя и в полном объеме.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Недвижимость
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Последние материалы
180 уничтоженных за день: Север поставил жирную точку на планах Киева
Запад включил режим молчания: ВСУ лишились главного оружия в Харьковской области
Центр перешёл в наступление: ВСУ потеряли полтысячи бойцов
Секретный приём с кремом придаст обычному Наполеону тот самый вкус из советской кондитерской
Восток наступает: ВСУ потеряли целую армию за сутки — подробности шокируют
Поступление по новым правилам: этот экзамен станет пропуском в гуманитарный вуз
Машины становятся умнее, но живут меньше: как привычки водителей добивают их быстрее конвейера
Украинские силы в отчаянном положении: российский прорыв в Днепропетровской области
Павловка пала: российская армия выдавила ВСУ с ключевого рубежа
Западный ставленник в Молдавии: Мунтяну придумал, как захватить Приднестровье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.