Токаев едет в Москву с секретным планом — Лаврову уже всё известно

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев рассказал о содержании беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которой затронули организацию грядущего визита президента Касым-Жомарта Токаева в Москву.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias Kleinschmidt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сергей Лавров

Ранее, 9 октября на втором форуме "Центральная Азия — Россия" в столице Таджикистана Токаев объявил, что его официальный приезд в Россию запланирован на 12 ноября.

По словам Кошербаева, это событие должно внести свежий толчок в развитие всех направлений взаимодействия, подобно тому, как поездка Владимира Путина в Астану осенью прошлого года оживила партнерские связи.

Дипломаты также обменялись мнениями по темам стабильности в окрестностях, совместным шагам на глобальных аренах и помощи в продвижении предложений, озвученных лидерами на душанбинском мероприятии.