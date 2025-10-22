Переворот в Центральной Азии: Лавров объявил новую эру России и Казахстана

Мир

Сергей Лавров, возглавляющий внешнеполитическое ведомство России, поделился положительными впечатлениями от недавней встречи с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ лавров

По его оценке, обсуждение прошло продуктивно, позволив укрепить взаимопонимание между сторонами.

В ходе беседы в Москве в среду дипломаты договорились о продолжении интенсивного обмена мнениями на основе взаимного доверия. Такой подход, по словам министра, поможет развивать партнерство в будущем.