Украдено из Лувра и продаётся с молотка: вы не поверите, где появились объявления

Корреспондент РИА Новости обнаружил на французской платформе Vinted серию поддельных лотов с драгоценностями, якобы похищенными из знаменитого парижского музея.

Фото: flickr.com by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лувр в Париже

Эти виртуальные предложения эксплуатируют недавний скандал, предлагая редкие артефакты по завышенным ценам.

Среди них — симуляция продажи изумрудного гарнитура, принадлежавшего императрице Марии-Луизе, с ценником в 30 тысяч евро. Появилось даже лжепредложение на испанском о короне Евгении де Монтихо, хотя оригинал уже вернули в хранилище в поврежденном виде. Кроме того, в продаже мелькают предметы, не входящие в список пропавших, вроде колец, цепочек и подвесок.

Авторы таких объявлений добавляют сарказма в описания: "Выкрадено из Лувра ровно в девять утра", "Подобрал у своей собаки", "Нашел на улице" или "Выудил из корзины для отходов". В графе производителя указывают "Наполеон" или просто "ремесленное изделие". Администрация сайта оперативно стирает подобные публикации.

Инцидент произошел 19 октября: четверо злоумышленников проникли в музей за считанные минуты, унеся девять ценностей — от тиар и серёжек до ожерелий и заколок, принадлежавших монархиням Франции. Одна из регалий, корона Евгении де Монтихо, вскоре отыскалась с дефектами и вернулась на место. Общий урон оценили в 88 миллионов евро.

По версии следствия, нападавшие задействовали подъемник с лестницей, чтобы взобраться к окну, а затем разрезали стекло шлифовальным кругом. Министр внутренних дел страны Лоран Нуньес не исключил участия выходцев из-за рубежа в этой дерзкой акции.

Лувр, преобразованный из королевского дворца в общественный музей в 1793 году, по-прежнему лидирует по посещаемости среди мировых культурных центров.