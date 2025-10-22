Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нежнее облака, легче вздоха: как сделать идеальный сливочный крем за 10 минут
Последний звонок для дачников: какие работы нужно успеть до морозов
Россия увеличивает кредитование: какие проекты будут реализованы в Египте, Иране и Вьетнаме
Не женаты — не поселим: названа страна, где на ресепшене требуют штамп в паспорте перед заселением
Красота, описанная числом: найден закон, по которому капли создают пещерные колонны
Россияне, ликуйте: бюджет на 2026-2028 годы — все деньги расписаны
Турецкий бизнесмен раскрыл секрет: Собянин сделал Москву самой красивой
Падальщик, ставший святыней: история птицы, перед которой преклонялись индейцы
Казахстанская АЭС — проект века: Лавров раскрыл детали соглашения

Украдено из Лувра и продаётся с молотка: вы не поверите, где появились объявления

2:03
Мир

Корреспондент РИА Новости обнаружил на французской платформе Vinted серию поддельных лотов с драгоценностями, якобы похищенными из знаменитого парижского музея.

Лувр в Париже
Фото: flickr.com by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лувр в Париже

Эти виртуальные предложения эксплуатируют недавний скандал, предлагая редкие артефакты по завышенным ценам.

Среди них — симуляция продажи изумрудного гарнитура, принадлежавшего императрице Марии-Луизе, с ценником в 30 тысяч евро. Появилось даже лжепредложение на испанском о короне Евгении де Монтихо, хотя оригинал уже вернули в хранилище в поврежденном виде. Кроме того, в продаже мелькают предметы, не входящие в список пропавших, вроде колец, цепочек и подвесок.

Авторы таких объявлений добавляют сарказма в описания: "Выкрадено из Лувра ровно в девять утра", "Подобрал у своей собаки", "Нашел на улице" или "Выудил из корзины для отходов". В графе производителя указывают "Наполеон" или просто "ремесленное изделие". Администрация сайта оперативно стирает подобные публикации.

Инцидент произошел 19 октября: четверо злоумышленников проникли в музей за считанные минуты, унеся девять ценностей — от тиар и серёжек до ожерелий и заколок, принадлежавших монархиням Франции. Одна из регалий, корона Евгении де Монтихо, вскоре отыскалась с дефектами и вернулась на место. Общий урон оценили в 88 миллионов евро.

По версии следствия, нападавшие задействовали подъемник с лестницей, чтобы взобраться к окну, а затем разрезали стекло шлифовальным кругом. Министр внутренних дел страны Лоран Нуньес не исключил участия выходцев из-за рубежа в этой дерзкой акции.

Лувр, преобразованный из королевского дворца в общественный музей в 1793 году, по-прежнему лидирует по посещаемости среди мировых культурных центров.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Наука и техника
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Наука и техника
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Авто
Покупатели сходят с ума по этим кроссоверам: они пережили моду, кризис и даже санкции
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Последние материалы
180 уничтоженных за день: Север поставил жирную точку на планах Киева
Запад включил режим молчания: ВСУ лишились главного оружия в Харьковской области
Центр перешёл в наступление: ВСУ потеряли полтысячи бойцов
Секретный приём с кремом придаст обычному Наполеону тот самый вкус из советской кондитерской
Восток наступает: ВСУ потеряли целую армию за сутки — подробности шокируют
Поступление по новым правилам: этот экзамен станет пропуском в гуманитарный вуз
Машины становятся умнее, но живут меньше: как привычки водителей добивают их быстрее конвейера
Украинские силы в отчаянном положении: российский прорыв в Днепропетровской области
Павловка пала: российская армия выдавила ВСУ с ключевого рубежа
Западный ставленник в Молдавии: Мунтяну придумал, как захватить Приднестровье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.