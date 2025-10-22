Казахстан сделал выбор: Лавров объявил о неожиданной поддержке России

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Во время недавних дипломатических консультаций с казахстанским коллегой Сергей Лавров подробно рассказал о текущем развитии кризиса на Украине и в окружающем пространстве.

Фото: commons.wikimedia.org by English: Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0 Сергей Лавров

Он отметил, что такие обновления помогают укреплять доверие между партнерами.

Российский министр выразил признательность Астане за поддержку ключевых аспектов позиции Москвы. По его словам, это особенно важно в контексте понимания, что надежное разрешение спора требует полного устранения фундаментальных факторов, которые накапливались десятилетиями.

Лавров указал, что эти коренные проблемы возникли из-за попыток западных держав превратить Киев в инструмент для подрыва стратегических интересов России в сфере обороны. Такая оценка прозвучала на общении с журналистами сразу после встречи.