Во время недавних дипломатических консультаций с казахстанским коллегой Сергей Лавров подробно рассказал о текущем развитии кризиса на Украине и в окружающем пространстве.
Он отметил, что такие обновления помогают укреплять доверие между партнерами.
Российский министр выразил признательность Астане за поддержку ключевых аспектов позиции Москвы. По его словам, это особенно важно в контексте понимания, что надежное разрешение спора требует полного устранения фундаментальных факторов, которые накапливались десятилетиями.
Лавров указал, что эти коренные проблемы возникли из-за попыток западных держав превратить Киев в инструмент для подрыва стратегических интересов России в сфере обороны. Такая оценка прозвучала на общении с журналистами сразу после встречи.
