Во время недавних консультаций российский министр иностранных дел Сергей Лавров и его казахстанский коллега Ермек Кошербаев обсудили перспективы взаимодействия в Каспийском регионе.
Участники беседы подчеркнули, что такие усилия остаются крайне актуальными и даже приобретают новое значение в текущих условиях.
По итогам переговоров дипломаты подтвердили общую позицию: именно пять прибрежных стран обладают уникальными полномочиями для урегулирования всех аспектов, связанных с этим водоемом. Они берут на себя обязательства по поддержанию гармоничного прогресса территории, а также по сохранению стабильности и спокойствия в окрестностях.
Такое единство взглядов прозвучало на совместном общении с прессой, где акцент сделали на коллективной роли государств в формировании надежного будущего для Каспия.
