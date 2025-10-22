Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:55
Мир

Во время недавних консультаций российский министр иностранных дел Сергей Лавров и его казахстанский коллега Ермек Кошербаев обсудили перспективы взаимодействия в Каспийском регионе.

Сергей Лавров
Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лавров

Участники беседы подчеркнули, что такие усилия остаются крайне актуальными и даже приобретают новое значение в текущих условиях.

По итогам переговоров дипломаты подтвердили общую позицию: именно пять прибрежных стран обладают уникальными полномочиями для урегулирования всех аспектов, связанных с этим водоемом. Они берут на себя обязательства по поддержанию гармоничного прогресса территории, а также по сохранению стабильности и спокойствия в окрестностях.

Такое единство взглядов прозвучало на совместном общении с прессой, где акцент сделали на коллективной роли государств в формировании надежного будущего для Каспия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
