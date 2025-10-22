Каспий стал зоной особого внимания: Россия и Казахстан сделали Западу предупреждение

Во время недавних консультаций российский министр иностранных дел Сергей Лавров и его казахстанский коллега Ермек Кошербаев обсудили перспективы взаимодействия в Каспийском регионе.

Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лавров

Участники беседы подчеркнули, что такие усилия остаются крайне актуальными и даже приобретают новое значение в текущих условиях.

По итогам переговоров дипломаты подтвердили общую позицию: именно пять прибрежных стран обладают уникальными полномочиями для урегулирования всех аспектов, связанных с этим водоемом. Они берут на себя обязательства по поддержанию гармоничного прогресса территории, а также по сохранению стабильности и спокойствия в окрестностях.

Такое единство взглядов прозвучало на совместном общении с прессой, где акцент сделали на коллективной роли государств в формировании надежного будущего для Каспия.