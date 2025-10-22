Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:17
Мир

Во вторник Япония пережила исторический момент: Санаэ Такаити заняла пост премьер-министра, став первой женщиной на этом высоком месте в истории страны.

Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Япония

Уже вечером она представила обновленный состав правительства, который император Нарухито официально одобрил во дворце.

Член комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поделился своим видением будущего внешней политики Токио. По его мнению, новая глава кабинета сохранит жесткую линию в отношении Москвы, опираясь на свои консервативные взгляды. Сенатор предполагает, что это приведет не только к сопротивлению международным инициативам глобалистов, но и к дальнейшему ужесточению позиции Японии по российскому направлению.

Кроме того, Пушков обратил внимание на растущие вызовы для Японии в виде миграционного давления, аналогичного тому, что уже ощущают США и европейские государства. Он объяснил это подъемом правых сил в обществе, которые выступают ответом на наступление либеральных тенденций. По словам политика, такая волна консерватизма наконец-то достигла и островного государства, меняя его внутреннюю динамику.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
