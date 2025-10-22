Лавров назвал неожиданный фактор, который объединяет Россию и Казахстан навсегда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул вклад высших лиц двух соседних государств в укрепление двусторонних связей.
По его словам, личное участие президента РФ Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в международных переговорах создает мощный импульс для всего спектра взаимодействия между Москвой и Астаной.
Такое мнение прозвучало на брифинге для журналистов, прошедшем сразу после беседы Лаврова с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что эта инициатива помогает преодолевать любые барьеры и открывает новые горизонты для совместных проектов.
