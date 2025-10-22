Эстония поставила точку: Европа никогда не признает уступки Украины России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на днях четко обозначил позицию своей страны по поводу украинских территорий: любые сдвиги границ, достигнутые военным путем, останутся нелегитимными для Европы.
Об этом он рассказал в беседе с немецкими журналистами.
Цахкна подчеркнул, что такие действия противоречат основам международного права, и выразил уверенность в том, что Киев в итоге присоединится к структурам ЕС и НАТО, укрепив свою безопасность.
Тем временем американские издания, ссылаясь на источники в Вашингтоне, раскрыли детали недавних переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По их данным, хозяин Белого дома настаивал на компромиссах с Москвой ради быстрого разрешения спора, ставя приоритет на прекращение огня, а не на полном восстановлении контроля над землями.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.