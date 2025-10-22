Казань лучше Кремниевой долины: Эррол Маск раскрыл правду

Отец известного предпринимателя Илона Маска, Эррол Грэм Маск, поделился восторженными впечатлениями от визита в Казань во время общения с местным сообществом IT-специалистов.
Город, по его словам, превзошел все ожидания своей свежестью и гармонией.
Маск отметил, что столица Татарстана выглядит так, словно ее только вчера возвели заново, несмотря на тысячелетнюю историю. Он похвалил продуманную архитектуру и инфраструктуру, посоветовав коллегам сохранять этот подход в будущем.
Особо отец Маска выделил, как идеально сочетаются традиции и современность в городской среде. Он даже пообещал убедить своих сыновей — включая Илона — обязательно заглянуть сюда, чтобы самим убедиться в уникальности места.
Приезд Эррола Маска в республику организовал IT-парк имени Башира Рамеева. Гость изучает перспективы цифровой отрасли Татарстана, общаясь с разработчиками и лидерами сектора.
