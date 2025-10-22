Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шевелюра уходит в отпуск: начинается сезон, когда расчёска узнаёт слишком много
В Госдуме объяснили, кому из самозанятых будет доступен оплачиваемый больничный
Монстр из древних морей: минога пережила динозавров и до сих пор пьёт кровь своей добычи
Под ногами Акапулько — врата в прошлое: найден город, где боги играли в мяч с людьми
Осень включает режим защиты: наступает время для 10 суперпродуктов, которые поддержат иммунитет
Мотор кажется чистым, но живёт с тенью: старое масло остаётся даже после замены
Личный кодекс Дакоты Джонсон: что голливудская звезда считает красным флагом в мужчинах
Холод уже у порога: как подготовить сад, чтобы весной он ожил вновь
От сторис к полицейским показаниям: какая неприятность произошла у Ольги Бузовой

Оружейный плутоний в аренду: США запускают новую бизнес-модель и рушат мировую безопасность

2:31
Мир

Доступ частным компаниям к оружейному плутонию для переработки в МОКС-топливо представляет серьезные риски для режима нераспространения ядерного оружия и требует особой осторожности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, военный эксперт, экономист, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Ранее Financial Times со ссылкой на документы Министерства энергетики США сообщила, что компаниям открыт прием заявок на получение до 19 тонн оружейного плутония из запасов холодной войны для конверсии в топливо для реакторов.

Кашин пояснил, что речь идет о МОКС-топливе — смешанном оксиде плутония и урана, пригодном для использования в ряде типов энергоблоков. Он напомнил про российско-американское соглашение по утилизации избыточного оружейного плутония. Тогда планировалось перерабатывать по 34 тонны с каждой стороны в МОКС, но США не завершили строительство предусмотренных мощностей, после чего проект оказался заморожен.

"МОКС — это технология переработки оружейного плутония в топливо. Плутоний может поступать как из отработавшего топлива, так и из оружейных запасов. Первоначально предусматривалось государственное управление такими проектами, но сейчас обсуждается передача материала частным компаниям — и это вызывает серьезные вопросы по безопасности и нераспространению", — пояснил эксперт.

Восстановление мощностей в США потребует значительных инвестиций и времени, однако ключевая проблема, по словам Кашина, — не только техническая. Передача оружейного плутония в частные руки снижает прозрачность обращения материалов и существенно осложняет контроль за их безопасностью и подотчетностью.

Без жестких международных процедур, прозрачного мониторинга, четких цепочек ответственности и надежных механизмов верификации такие инициативы могут ослабить режим нераспространения, повысить риск несанкционированного использования и создать дополнительные угрозы региональной и международной безопасности. По его словам, любые решения в этой сфере должны приниматься лишь при наличии строгих правовых и технических гарантий, международного контроля и прозрачных процедур обращения и хранения материала.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Садоводство, цветоводство
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Домашние животные
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Протесты в Гюмри: как арест мэра может изменить Армению Андрей Николаев Литиевые месторождения, ядерная энергетика и дружба с РФ: новый президент Боливии раскрывает карты Любовь Степушова Заказываете картофель фри? Вот почему рестораны вас за это обожают Игорь Буккер
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Последние материалы
Шевелюра уходит в отпуск: начинается сезон, когда расчёска узнаёт слишком много
В Госдуме объяснили, кому из самозанятых будет доступен оплачиваемый больничный
Монстр из древних морей: минога пережила динозавров и до сих пор пьёт кровь своей добычи
Под ногами Акапулько — врата в прошлое: найден город, где боги играли в мяч с людьми
Осень включает режим защиты: наступает время для 10 суперпродуктов, которые поддержат иммунитет
Мотор кажется чистым, но живёт с тенью: старое масло остаётся даже после замены
Личный кодекс Дакоты Джонсон: что голливудская звезда считает красным флагом в мужчинах
Холод уже у порога: как подготовить сад, чтобы весной он ожил вновь
Протесты в Гюмри: как арест мэра может изменить Армению
От сторис к полицейским показаниям: какая неприятность произошла у Ольги Бузовой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.