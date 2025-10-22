Оружейный плутоний в аренду: США запускают новую бизнес-модель и рушат мировую безопасность

Доступ частным компаниям к оружейному плутонию для переработки в МОКС-топливо представляет серьезные риски для режима нераспространения ядерного оружия и требует особой осторожности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, военный эксперт, экономист, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

Ранее Financial Times со ссылкой на документы Министерства энергетики США сообщила, что компаниям открыт прием заявок на получение до 19 тонн оружейного плутония из запасов холодной войны для конверсии в топливо для реакторов.

Кашин пояснил, что речь идет о МОКС-топливе — смешанном оксиде плутония и урана, пригодном для использования в ряде типов энергоблоков. Он напомнил про российско-американское соглашение по утилизации избыточного оружейного плутония. Тогда планировалось перерабатывать по 34 тонны с каждой стороны в МОКС, но США не завершили строительство предусмотренных мощностей, после чего проект оказался заморожен.

"МОКС — это технология переработки оружейного плутония в топливо. Плутоний может поступать как из отработавшего топлива, так и из оружейных запасов. Первоначально предусматривалось государственное управление такими проектами, но сейчас обсуждается передача материала частным компаниям — и это вызывает серьезные вопросы по безопасности и нераспространению", — пояснил эксперт.

Восстановление мощностей в США потребует значительных инвестиций и времени, однако ключевая проблема, по словам Кашина, — не только техническая. Передача оружейного плутония в частные руки снижает прозрачность обращения материалов и существенно осложняет контроль за их безопасностью и подотчетностью.

Без жестких международных процедур, прозрачного мониторинга, четких цепочек ответственности и надежных механизмов верификации такие инициативы могут ослабить режим нераспространения, повысить риск несанкционированного использования и создать дополнительные угрозы региональной и международной безопасности. По его словам, любые решения в этой сфере должны приниматься лишь при наличии строгих правовых и технических гарантий, международного контроля и прозрачных процедур обращения и хранения материала.