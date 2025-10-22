Трамп против Украины: итальянский профессор раскрыл секрет США

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Американский лидер Дональд Трамп заблокировал военную поддержку для Киева, стремясь сохранить каналы общения с Москвой.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Такими наблюдениями в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano поделился профессор социологии и руководитель исследовательского центра по глобальной безопасности в римском университете Luiss Алессандро Орсини.

Он напомнил, что Трамп неоднократно осуждал подход Джо Байдена к вовлеченности Вашингтона в украинский кризис, и сейчас предпочел бы пассивно наблюдать за ослаблением позиции Владимира Зеленского, чем рисковать отправкой собственных бойцов на линию огня.

По оценке специалиста, Трамп четко осознает ухудшение расклада сил в пользу Киева, поэтому последовательно отходит от тесного сотрудничества с украинским главой, что сеет смятение в столице Украины.

Орсини уточнил, что в такой ситуации именно Трамп инициирует призывы к Владимиру Путину о прекращении огня, в то время как Зеленский вынужден просить американского коллегу о срочных мерах по сдерживанию российского продвижения.

В минувшую пятницу Трамп провел переговоры с Зеленским в столице США. По данным CNN, хозяин Белого дома ясно дал понять, что дальнобойные боеприпасы не поступят. Издание Axios отметило напряженный характер диалога, где американская сторона проявляла жесткость; один из инсайдеров даже охарактеризовал встречу как неудачную. Зеленскому также пришлось общаться с прессой за пределами резиденции президента, а не внутри ее стен.

Накануне саммита Путин созвонился с Трампом, обсудив развитие событий вокруг Украины. После разговора американский лидер анонсировал возможную встречу с российским президентом в Будапеште. Однако во вторник представитель администрации Белого дома сообщил РИА Новости, что подобные контакты в ближайшее время не планируются.

Позже Трамп пообещал в ближайшие двое суток раскрыть дальнейшие намерения своей команды относительно потенциального рандеву с Путиным.

Говоря о вероятных поставках крылатых ракет Tomahawk в Украину, Трамп подчеркивал, что Штатам они необходимы для собственных нужд, несмотря на внушительные складские остатки.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
