Ракетный ужас отменён: Япония не нашла северокорейскую ракету в своих владениях

В Токио не отметили никаких следов от падения северокорейской баллистической ракеты в акваториях, подконтрольных Японии, включая прибрежные зоны и расширенную экономическую зону.

Об этом сообщила глава японского кабинета Санаэ Такаити во время общения с журналистами, подчеркнув отсутствие подтверждений такому сценарию.

Она также уточнила, что пока не зафиксировано никаких сведений о разрушениях или жертвах. Власти страны сохраняют бдительность, но поводов для тревоги на данный момент нет.

Такаити дала указание руководителям внешнеполитического и оборонного ведомств оперативно собрать все доступные данные и внедрить дополнительные шаги по охране населения от потенциальных рисков.

Инцидент произошел в среду: по информации южнокорейского издания Ренхап, ссылающегося на Объединенный комитет начальников штабов в Сеуле, Пхеньян осуществил тестовый старт снаряда в направлении Японского моря.

Это стало первой подобной акцией со времен инаугурации президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в июне, что усиливает напряжение в регионе.