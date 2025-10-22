Ракетный ужас отменён: Япония не нашла северокорейскую ракету в своих владениях

В Токио не отметили никаких следов от падения северокорейской баллистической ракеты в акваториях, подконтрольных Японии, включая прибрежные зоны и расширенную экономическую зону.
Об этом сообщила глава японского кабинета Санаэ Такаити во время общения с журналистами, подчеркнув отсутствие подтверждений такому сценарию.
Она также уточнила, что пока не зафиксировано никаких сведений о разрушениях или жертвах. Власти страны сохраняют бдительность, но поводов для тревоги на данный момент нет.
Такаити дала указание руководителям внешнеполитического и оборонного ведомств оперативно собрать все доступные данные и внедрить дополнительные шаги по охране населения от потенциальных рисков.
Инцидент произошел в среду: по информации южнокорейского издания Ренхап, ссылающегося на Объединенный комитет начальников штабов в Сеуле, Пхеньян осуществил тестовый старт снаряда в направлении Японского моря.
Это стало первой подобной акцией со времен инаугурации президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в июне, что усиливает напряжение в регионе.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.