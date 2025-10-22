Запасы на чёрный день: США возвращают энергетическое лидерство нефтью

Американское ведомство по энергетике запустило свежий конкурс на приобретение миллиона баррелей сырой нефти, чтобы восполнить запасы национального стратегического хранилища.

Эта инициатива подчеркивает стремление Вашингтона укрепить позиции в сфере топливных ресурсов на фоне глобальных вызовов.

Согласно условиям аукциона, поставки сырья запланированы на конец 2025-го и начало 2026 года. Участие открыто только для местных фирм или филиалов зарубежных гигантов, базирующихся в стране, — и только с использованием продукции из внутренних источников. Такие ограничения гарантируют приоритет отечественному производству.

В официальном сообщении подчеркивается вклад текущего руководства и законодателей в возрождение резервов. Хотя полное восстановление займет время, эти шаги уже закладывают основу для надежной защиты от внешних рисков и отхода от прежних подходов, которые казались расточительными и недальновидными.

На данный момент в хранилищах лежит немного свыше 400 миллионов баррелей при проектной мощности в 700 миллионов, что оставляет пространство для маневра в кризисах.