Американское ведомство по энергетике запустило свежий конкурс на приобретение миллиона баррелей сырой нефти, чтобы восполнить запасы национального стратегического хранилища.
Эта инициатива подчеркивает стремление Вашингтона укрепить позиции в сфере топливных ресурсов на фоне глобальных вызовов.
Согласно условиям аукциона, поставки сырья запланированы на конец 2025-го и начало 2026 года. Участие открыто только для местных фирм или филиалов зарубежных гигантов, базирующихся в стране, — и только с использованием продукции из внутренних источников. Такие ограничения гарантируют приоритет отечественному производству.
В официальном сообщении подчеркивается вклад текущего руководства и законодателей в возрождение резервов. Хотя полное восстановление займет время, эти шаги уже закладывают основу для надежной защиты от внешних рисков и отхода от прежних подходов, которые казались расточительными и недальновидными.
На данный момент в хранилищах лежит немного свыше 400 миллионов баррелей при проектной мощности в 700 миллионов, что оставляет пространство для маневра в кризисах.
