Мир

Напряжение в Латинской Америке нарастает: военные Венесуэлы предлагают помощь соседней Колумбии, чтобы противостоять растущему давлению со стороны Вашингтона.

Флаг Венесуэлы
Фото: flikr.com by Carlos Díaz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Венесуэлы

Американские власти, по их мнению, используют обвинения в наркоторговле как повод для ослабления и унижения южноамериканских государств. Об этом рассказал глава оборонного ведомства боливарианской республики Владимир Падрино Лопес, подчеркнув готовность своих сил к действиям.

Он заверил, что колумбийцы могут рассчитывать на надежный тыл — моральную опору, физическую помощь и размещенные войска у границы, способные отразить любые угрозы.

По словам министра, оскорбления из США затронули не только лидера Колумбии, которого публично заклеймили торговцем запрещенными веществами, но и весь народ с его вооруженными структурами. Теперь, по сути, любой несогласный с политикой северных соседей рискует такой же ярлык, что выглядит как абсурдный трюк, подрывающий достоинство жителей региона.

Венесуэльские подразделения, в свою очередь, сосредоточены на мониторинге опасных элементов: они вытесняют нарушителей с национальной земли и, при необходимости, применяют меры нейтрализации, строго соблюдая правовые нормы и уважая базовые свободы. Ранее глава Колумбии Густаво Петро обвинил Дональда Трампа в скрытых планах захватить венесуэльские нефтяные месторождения под видом антинаркотической кампании. Колумбийский президент также осудил чрезмерное насилие со стороны американцев после потерь в 27 жизней от ударов по боливарианским лодкам.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа объявила о намерении Трампа задействовать весь арсенал национальной мощи против трафика, включая возможные сухопутные акции в Венесуэле.

Это последовало за появлением у берегов страны ракетного крейсера и атомной подлодки, что в Каракасе расценили как дерзкую провокацию, подрывающую стабильность и игнорирующее соглашения о безъядерной зоне в Карибском бассейне. В сентябре Вашингтон несколько раз топил катера у венесуэльского побережья, якобы нагруженные запрещенными грузами.

Американские СМИ, такие как NBC, намекнули на подготовку операций внутри Венесуэлы против местных дельцов, которые могут стартовать в ближайшие недели. Комментируя один из таких инцидентов 16 сентября — уничтожение судна, — Петро назвал действия США преступлением и вторжением в колумбийские воды, где пострадали мирные рыбаки.

В ответ Трамп заморозил все финансовые вливания в Боготу, потребовав от Петро прекратить местное производство наркотиков, иначе Вашингтон возьмется за это сам. Колумбийский лидер отверг наветы и отозвал дипломата из столицы США для срочных переговоров.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
