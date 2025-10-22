Мигрант-педофил запустил цепную реакцию: Ирландия на грани анархии

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

В тихом пригороде Южного Дублина, Саггарте, разгорелись уличные столкновения неподалеку от бывшего отеля, переоборудованного под временный приют для соискателей убежища.

Фото: commons.wikimedia.org by Ardfern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Полуостров Инишоуэн, Донегол, Ирландия

По данным полиции, в ходе событий задержали шестерых участников, а один страж порядка обратился за помощью к медикам из-за повреждения ноги.

Информация Irish Times указывает, что поводом послужил арест в понедельник подозреваемого в нападении сексуального характера на несовершеннолетнюю девочку. Этот человек прибыл в страну полгода назад, но в этом году ему отказали в статусе беженца, хотя он продолжал оставаться на территории.

Во вторник вечером к зданию стянулись до тысячи недовольных жителей, выражая протест против размещения в районе. Толпа не сдержалась: загорелся полицейский автомобиль, в воздух полетели сигнальные ракеты и фейерверки, направленные в сторону правоохранителей.

Полицейские отметили, что инцидент не перерос в полномасштабный хаос, но привел к нескольким арестам и незначительным травмам среди силовиков.