Нацистская жилка поставила крест: спецпрокурор США рухнул в пропасть

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Кандидат на пост специального прокурора, предложенный Дональдом Трампом, Пол Инграссия сам отказался от дальнейшего рассмотрения своей номинации после публикаций в прессе о его провокационных репликах с нацистским подтекстом.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здание Белого дома в Вашингтоне

Это произошло на фоне нарастающего сопротивления в Сенате, где республиканцы начали отворачиваться от него.

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Инграссия объяснил решение тем, что на слушаниях в комитете по национальной безопасности и правительственным делам в четверг у него не хватит поддержки от однопартийцев для продвижения вперед.

Как выяснило издание Politico из переписки в чате с коллегами-республиканцами, Инграссия резко высказывался против праздника в честь Мартина Лютера Кинга, предлагая "затолкать его в седьмой круг ада", и даже намекнул на свою "нацистскую жилку". Такие откровения быстро подорвали его шансы.

Ранее The New York Times писала, что против него выступили как минимум четверо сенаторов от республиканцев, в том числе лидер большинства Джон Тьюн. Их голосов хватило бы для провала, особенно если демократы единогласно проголосуют против, а явка окажется полной.

Должность в Управлении специального прокурора подразумевает контроль за назначениями и увольнениями в администрации, с акцентом на борьбу с дискриминацией, кумовством и незаконными отстранениями сотрудников.