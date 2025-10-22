Сейсмологи в тревоге: подземный удар магнитудой 6,1 вблизи Перу

Мощный подземный толчок магнитудой 6,1 обрушился на южные рубежи Эквадора, в непосредственной близости от перуанской границы.
Об этом оперативно уведомил Институт геофизики Политехнической школы Эквадора, публикуя свежие данные на своем портале.
Сейсмологи уточнили параметры события: эпицентр зафиксирован на отметке 3,61 градуса южной широты и 79,98 градуса западной долготы — это участок провинции Эль-Оро, где сходятся земли двух соседних государств. Глубина очага составила 83 километра, что, по мнению специалистов, смягчило возможные последствия на поверхности.
Пока ни из Эквадора, ни из Перу не поступило сообщений о разрушениях инфраструктуры или человеческих потерях. Местные власти, вероятно, проводят мониторинг, но ситуация остается под контролем без признаков эскалации.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.