Сейсмологи в тревоге: подземный удар магнитудой 6,1 вблизи Перу

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Мощный подземный толчок магнитудой 6,1 обрушился на южные рубежи Эквадора, в непосредственной близости от перуанской границы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Асфальт

Об этом оперативно уведомил Институт геофизики Политехнической школы Эквадора, публикуя свежие данные на своем портале.

Сейсмологи уточнили параметры события: эпицентр зафиксирован на отметке 3,61 градуса южной широты и 79,98 градуса западной долготы — это участок провинции Эль-Оро, где сходятся земли двух соседних государств. Глубина очага составила 83 километра, что, по мнению специалистов, смягчило возможные последствия на поверхности.

Пока ни из Эквадора, ни из Перу не поступило сообщений о разрушениях инфраструктуры или человеческих потерях. Местные власти, вероятно, проводят мониторинг, но ситуация остается под контролем без признаков эскалации.