Семнадцатилетний ветеран жизни Григорий Еременко, насильственно высланный из Латвии, обрел временный приют в одном из столичных учреждений для социальной реабилитации.
В беседе с РИА Новости он обмолвился, что власти рассматривают вариант его обустройства в ином субъекте Федерации, хотя детали пока остаются под вопросом.
Накануне инцидента латвийские силовики вернули ему паспорт гражданина России, подтвердив статус выдворенного. Сам Еременко объяснил, что эмиграция стала неизбежной: местные органы аннулировали его право на проживание из-за провала языкового теста на латышском.
Недавно к нему заглянул посторонний посетитель и уговорил поставить подпись под бумагами, связанными с переездом в тихий уголок Астраханской области. Пенсионер не вникал в тонкости, но отметил, что это могло бы стать новым этапом.
Тем не менее, конкретики нет: маршрут и даты поездки висят в воздухе, пока мужчина дожидается вердикта врачей по свежим анализам. Это добавляет неопределенности в его планы на спокойную старость.
Ранее Еременко делился с корреспондентами теплыми воспоминаниями о желаемом месте — Пскове или его краях, где он представлял себе размеренную жизнь с удочкой в руках и заботой о небольшом участке.
В контексте ситуации латвийское управление по миграции и гражданству 10 октября проинформировало издание Politico: восемьсот сорок один россиянин, затронутый свежими поправками к миграционным нормам, проигнорировал процедуру легализации. Им выдали ультиматум — покинуть территорию до 13 октября. Условия включали сдачу экзамена по государственному языку и прохождение анкет с антироссийским уклоном.
