Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ракетный ужас отменён: Япония не нашла северокорейскую ракету в своих владениях
Запасы на чёрный день: США возвращают энергетическое лидерство нефтью
США объявили войну двум странам: Венесуэла наносит ответный удар
Привитые в детстве под ударом: корь взяла новую цель
Пол подогрел — кошелёк вспотел: как выбрать тёплый пол, чтобы грел с умом, а не с долгами
Мигрант-педофил запустил цепную реакцию: Ирландия на грани анархии
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Нацистская жилка поставила крест: спецпрокурор США рухнул в пропасть
Теракт под Брянском: губернатор раскрыл сроки восстановления взорванного моста

Вынужденный переселенец: судьба выгнанного из Литвы ветерана в России

1:53
Мир

Семнадцатилетний ветеран жизни Григорий Еременко, насильственно высланный из Латвии, обрел временный приют в одном из столичных учреждений для социальной реабилитации.

граница латвии
Фото: web.archive.org by Aldis Dzenovskis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
граница латвии

В беседе с РИА Новости он обмолвился, что власти рассматривают вариант его обустройства в ином субъекте Федерации, хотя детали пока остаются под вопросом.

Накануне инцидента латвийские силовики вернули ему паспорт гражданина России, подтвердив статус выдворенного. Сам Еременко объяснил, что эмиграция стала неизбежной: местные органы аннулировали его право на проживание из-за провала языкового теста на латышском.

Недавно к нему заглянул посторонний посетитель и уговорил поставить подпись под бумагами, связанными с переездом в тихий уголок Астраханской области. Пенсионер не вникал в тонкости, но отметил, что это могло бы стать новым этапом.

Тем не менее, конкретики нет: маршрут и даты поездки висят в воздухе, пока мужчина дожидается вердикта врачей по свежим анализам. Это добавляет неопределенности в его планы на спокойную старость.

Ранее Еременко делился с корреспондентами теплыми воспоминаниями о желаемом месте — Пскове или его краях, где он представлял себе размеренную жизнь с удочкой в руках и заботой о небольшом участке.

В контексте ситуации латвийское управление по миграции и гражданству 10 октября проинформировало издание Politico: восемьсот сорок один россиянин, затронутый свежими поправками к миграционным нормам, проигнорировал процедуру легализации. Им выдали ультиматум — покинуть территорию до 13 октября. Условия включали сдачу экзамена по государственному языку и прохождение анкет с антироссийским уклоном.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Домашние животные
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Экономика и бизнес
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Последние материалы
Ракетный удар из ниоткуда: КНДР разбудила весь мир запуском ракеты
Японцы нанесли удар по Geely и Chery: в Россию приехала дешевая Toyota на семь мест
Мошенники на мошенника: адвокаты Митрошиной оказались на скамье подсудимых
Госдума бьёт тревогу: родительский контроль стал оружием мошенников
Ликвидированы на месте: российский беспилотник поймал наёмников НАТО
Москвичи, берегитесь: за выгул собаки в неположенном месте накажут рублем
Банки раскрыли секрет: вклады под 21% годовых уже доступны — торопитесь!
Рынок акций в огне: Путин и Трамп сорвали планы инвесторов
Будапештский трюк: Польша пытается сорвать саммит Путина и Трампа
Последний шанс для Сербии: Небензя озвучил условие мира в Косово
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.