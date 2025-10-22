Вынужденный переселенец: судьба выгнанного из Литвы ветерана в России

1:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Семнадцатилетний ветеран жизни Григорий Еременко, насильственно высланный из Латвии, обрел временный приют в одном из столичных учреждений для социальной реабилитации.

Фото: web.archive.org by Aldis Dzenovskis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ граница латвии

В беседе с РИА Новости он обмолвился, что власти рассматривают вариант его обустройства в ином субъекте Федерации, хотя детали пока остаются под вопросом.

Накануне инцидента латвийские силовики вернули ему паспорт гражданина России, подтвердив статус выдворенного. Сам Еременко объяснил, что эмиграция стала неизбежной: местные органы аннулировали его право на проживание из-за провала языкового теста на латышском.

Недавно к нему заглянул посторонний посетитель и уговорил поставить подпись под бумагами, связанными с переездом в тихий уголок Астраханской области. Пенсионер не вникал в тонкости, но отметил, что это могло бы стать новым этапом.

Тем не менее, конкретики нет: маршрут и даты поездки висят в воздухе, пока мужчина дожидается вердикта врачей по свежим анализам. Это добавляет неопределенности в его планы на спокойную старость.

Ранее Еременко делился с корреспондентами теплыми воспоминаниями о желаемом месте — Пскове или его краях, где он представлял себе размеренную жизнь с удочкой в руках и заботой о небольшом участке.

В контексте ситуации латвийское управление по миграции и гражданству 10 октября проинформировало издание Politico: восемьсот сорок один россиянин, затронутый свежими поправками к миграционным нормам, проигнорировал процедуру легализации. Им выдали ультиматум — покинуть территорию до 13 октября. Условия включали сдачу экзамена по государственному языку и прохождение анкет с антироссийским уклоном.