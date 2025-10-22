Секретный сценарий Трампа: встреча с Путиным обрастает неожиданными деталями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Американский лидер Дональд Трамп, рассуждая о перспективах саммита с Владимиром Путиным в венгерской столице, подчеркнул, что такая возможность вовсе не кажется ему бесполезной тратой усилий.

Он отметил, что готов рассмотреть любые варианты развития событий, подчеркивая непредсказуемость дипломатических процессов.

Ранее, когда журналисты поинтересовались планами на переговоры с российским коллегой и потенциальными поставками крылатых ракет Украине, Трамп уточнил, что окончательное решение еще не вынесено. По его словам, он избегает поспешных шагов, чтобы не расходовать ресурсы на заведомо неудачные инициативы.

В беседе с прессой в резиденции президента США Трамп опроверг интерпретации своих предыдущих замечаний. Он пояснил, что никогда не квалифицировал предстоящий диалог с Путиным как бессмысленный, и добавил, что будущее всегда таит в себе неожиданные повороты.

На минувшей неделе главы России и Соединенных Штатов в очередной раз, в восьмой раз с января, связались по телефону. Разговор длился два часа, после чего советник президента РФ Юрий Ушаков объявил о немедленном старте подготовки к очередному раунду личных консультаций. По его информации, именно Трамп выдвинул идею провести их в Будапеште, и Путин с энтузиазмом принял предложение.

