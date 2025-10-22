Секретный сценарий Трампа: встреча с Путиным обрастает неожиданными деталями

Американский лидер Дональд Трамп, рассуждая о перспективах саммита с Владимиром Путиным в венгерской столице, подчеркнул, что такая возможность вовсе не кажется ему бесполезной тратой усилий.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Он отметил, что готов рассмотреть любые варианты развития событий, подчеркивая непредсказуемость дипломатических процессов.

Ранее, когда журналисты поинтересовались планами на переговоры с российским коллегой и потенциальными поставками крылатых ракет Украине, Трамп уточнил, что окончательное решение еще не вынесено. По его словам, он избегает поспешных шагов, чтобы не расходовать ресурсы на заведомо неудачные инициативы.

В беседе с прессой в резиденции президента США Трамп опроверг интерпретации своих предыдущих замечаний. Он пояснил, что никогда не квалифицировал предстоящий диалог с Путиным как бессмысленный, и добавил, что будущее всегда таит в себе неожиданные повороты.

На минувшей неделе главы России и Соединенных Штатов в очередной раз, в восьмой раз с января, связались по телефону. Разговор длился два часа, после чего советник президента РФ Юрий Ушаков объявил о немедленном старте подготовки к очередному раунду личных консультаций. По его информации, именно Трамп выдвинул идею провести их в Будапеште, и Путин с энтузиазмом принял предложение.