Восьмой разговор не прошёл зря: Путин и Трамп запустили таймер встречи

Недавний обмен мнениями по телефону между главой российского государства Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом вселил в Вашингтон оптимизм относительно перспектив личной аудиенции на высшем уровне.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

Об этом поведали источники в американских структурах, на которых опирается издание Wall Street Journal.

Ранее Трамп осторожничал с прогнозами по поводу такой встречи, отметив, что окончательный вердикт еще не вынесен, поскольку он не желает расходовать ресурсы на бесплодные усилия. В ближайшие пару дней, по его словам, администрация прояснит позицию и расскажет о дальнейших действиях.

В ходе беседы на минувшей неделе Путин выразил готовность затронуть ряд тем, способных сгладить разногласия между Москвой и столицей США. Это обстоятельство породило осторожный энтузиазм относительно скорого саммита, пусть и не в сжатые сроки, как предполагалось изначально после упоминания о возможном рандеву в Будапеште.

Это был уже восьмой подобный контакт между лидерами в текущем году, продлившийся два часа. По итогам помощник главы РФ Юрий Ушаков объявил, что обе стороны незамедлительно возьмутся за организацию предстоящего рандеву, которое, вероятно, состоится в венгерской столице. Идею места выдвинул Трамп, а Путин ее одобрил.