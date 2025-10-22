Секретное письмо Никсона 1987 года: он угадал триумф Трампа

Американский президент Дональд Трамп стал лауреатом престижной награды от Фонда Ричарда Никсона — звания "Архитектор мира" на период 2025–2026 годов. Это решение подчеркивает его вклад в глобальную дипломатию.

Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп в 2018 году

Двадцать первого октября в Овальном кабинете Белого дома церемонию провели члены семьи экс-президента Никсона вместе с главой фонда, послом Робертом Кобриеном.

Они отметили, что подход Трампа, ориентированный на приоритет национальных интересов, сочетает прямые переговоры с стратегией силы для достижения гармонии. По их оценке, это привело к впечатляющему числу договоренностей о прекращении боевых действий и нормализации связей по всему миру.

Среди ключевых успехов указали на посредничество в Авраамовых аккордах, которые сблизили Израиль с арабскими соседями, разрешение напряженности в Персидском заливе, инициацию затиший в горячих точках и разработку рамок для долгосрочного мира в Газе, включая передачу всех удерживаемых израильтян и фундамент для устойчивого баланса на Ближнем Востоке.

Из рассекреченных документов Национального архива всплыло послание от Никсона Трампу от двадцать первого декабря 1987 года. В нем экс-лидер США, обращаясь "Дорогой Дональд", передал слова жены Пэт: после просмотра телепередачи с Трампом она предположила, что при желании баллотироваться на высший пост он неизбежно одержит верх.

Трамп не раз подчеркивал свою заслугу в получении Нобелевской премии мира, но в итоге ее удостоили венесуэльскую оппозиционерку Марию Корину Мачадо. По словам главы Белого дома, она связалась с ним лично и пояснила, что принимает отличия от его имени, полагая именно его главным претендентом на такую честь.