Москва просыпается: Россия сделает то, чего не смогли другие в Йемене

Мир

Заместитель председателя президентского совета Йемена Айдарус аз-Зубейди, прибыв в Москву, акцентировал внимание на возможностях российской стороны в продвижении инициатив по стабилизации обстановки в арабской стране.

Фото: flickr.com by stepnout, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Хуситы

Подробности визита обнародовало йеменское новостное агентство Saba.

В ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым затрагивались совместные действия ближневосточных стран и международных структур по завершению вооруженного противостояния и укреплению порядка в Йемене.

Аз-Зубейди тепло отреагировал на намерения Москвы открыть представительство в Адене, который признан временным центром для официальных властей. Ранее внешнеполитическое ведомство РФ сообщило, что собеседники сошлись во мнении о важности запуска всесторонней дискуссии под руководством ООН для разрешения локальных разногласий.