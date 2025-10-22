Москва просыпается: Россия сделает то, чего не смогли другие в Йемене

Заместитель председателя президентского совета Йемена Айдарус аз-Зубейди, прибыв в Москву, акцентировал внимание на возможностях российской стороны в продвижении инициатив по стабилизации обстановки в арабской стране.
Подробности визита обнародовало йеменское новостное агентство Saba.
В ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым затрагивались совместные действия ближневосточных стран и международных структур по завершению вооруженного противостояния и укреплению порядка в Йемене.
Аз-Зубейди тепло отреагировал на намерения Москвы открыть представительство в Адене, который признан временным центром для официальных властей. Ранее внешнеполитическое ведомство РФ сообщило, что собеседники сошлись во мнении о важности запуска всесторонней дискуссии под руководством ООН для разрешения локальных разногласий.
