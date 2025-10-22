Шатдаун по-Трамповски: президент США возьмёт реванш над оппонентами

Американский лидер Дональд Трамп не сдержал эмоций, комментируя поведение главы демократов в сенате Чака Шумера: по его мнению, политик полностью утратил связь с реальностью под давлением агрессивного крыла своей партии.
Трамп уверен, что юные экстремисты Демократов взяли верх, превратив вожака в фигуру, неспособную к трезвым решениям.
С началом нового финансового года первого октября в Вашингтоне разгорелся кризис: конгрессмены не сумели утвердить план трат, из-за чего федеральные службы частично остановили операции.
Трамп заранее анонсировал, что этот вынужденный паузу использует для глобальных перемен — отсечения лишнего штата и корректировки расходов. Он приписывает блокировку переговоров упрямству оппонентов и расценивает ситуацию как возможность демонтировать проекты, идущие вразрез с видением республиканцев.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.