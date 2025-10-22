Шатдаун по-Трамповски: президент США возьмёт реванш над оппонентами

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский лидер Дональд Трамп не сдержал эмоций, комментируя поведение главы демократов в сенате Чака Шумера: по его мнению, политик полностью утратил связь с реальностью под давлением агрессивного крыла своей партии.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Трамп уверен, что юные экстремисты Демократов взяли верх, превратив вожака в фигуру, неспособную к трезвым решениям.

С началом нового финансового года первого октября в Вашингтоне разгорелся кризис: конгрессмены не сумели утвердить план трат, из-за чего федеральные службы частично остановили операции.

Трамп заранее анонсировал, что этот вынужденный паузу использует для глобальных перемен — отсечения лишнего штата и корректировки расходов. Он приписывает блокировку переговоров упрямству оппонентов и расценивает ситуацию как возможность демонтировать проекты, идущие вразрез с видением республиканцев.