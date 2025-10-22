Трамп раскрыл, что ждёт его деньги от минюста: правда взорвёт Америку

Американский лидер Дональд Трамп поделился планами на случай получения выплат от министерства юстиции за расследования, инициированные против него. По его словам, любые средства пойдут не в личный карман, а на поддержку нуждающихся через фонды помощи.
Это заявление прозвучало в разговоре с прессой, когда его спросили о возможных претензиях на 230 миллионов долларов.
Информация о подобных исках просочилась в издание New York Times от инсайдеров. Согласно публикации, в конце 2023-го и летом следующего года Трамп направил пару официальных обращений в ведомство. Первое касается компенсации за предполагаемые ущемления, в том числе за проверку спецслужбами предполагаемого российского следа в президентской гонке 2016 года. Второе фокусируется на вторжении агентов в его загородный дом Мар-а-Лаго, что якобы нарушило личное пространство.
Трамп вошел в историю как единственный глава государства, кто пережил серию судебных преследований и даже получил приговор от жюри по одному из эпизодов, но без реального наказания — судья ограничился формальным освобождением.
События шестого января 2021-го, когда приближавшийся к концу первый срок Трампа ознаменовался вторжением его приверженцев в Конгресс, чтобы сорвать ратификацию результатов ноябрьских выборов 2020-го, обернулись волной задержаний. Инцидент спровоцировал процедуру отстранения от должности и стал частью обвинений в манипуляциях итогами голосования.
Сразу после вступления в новую каденцию в 2025-м он издал декрет о прощении для полутора тысяч осужденных по этим событиям. Многие из них даже после выхода на свободу сталкивались с запретами на поездки в столицу или пересечение границ родного штата, но Трамп заверил, что пригласит их в резиденцию для встречи.
