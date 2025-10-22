Газовый компромисс: Евросоюз тайно сохранит поставки из РФ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Европейский комиссар по расширению Марта Кос заверила участников дебатов в Европарламенте, что Брюссель не намерен блокировать поток российского топлива в Белград даже после введения полного эмбарго на такие поставки в 2028 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Она подчеркнула, что такие слухи не соответствуют реальности и что альянс продолжает помогать Сербии в модернизации энергосистем, включая подключение к общим сетям и поиск альтернативных источников.

Согласно решению Совета ЕС, с начала 2026 года вводится запрет на ввоз углеводородов из Москвы, включая транзит в соседние государства, но с отсрочкой для действующих соглашений до конца 2027-го. Аналогичные ограничения коснутся сырой нефти с той же даты. Для импорта любых энергоносителей теперь потребуется строгая проверка происхождения: для российских — за месяц заранее, для остальных — за пять дней.

Несмотря на эти меры, Кос отметила, что они не затронут маршруты в третьи страны вроде Сербии, где Брюссель инвестирует в диверсификацию поставок. В Белграде, однако, настроения иные: спикер парламента Ана Брнабич охарактеризовала нововведения как удар по национальной безопасности, напомнив о зависимости от "Турецкого потока" и болгарских трубопроводов, которые покрывают более 80% нужд.

Министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович добавила, что положение выходит из-под контроля, хотя страна уже расширяет импорт из Азербайджана.

В ближайшее время ожидается утверждение 19-го блока ограничений против Москвы, где акцент на топливном секторе: с 2027 года запрет на сжиженный газ, плюс возможные сборы на сырую нефть по магистрали "Дружба" в Венгрию и Словакию. Эти шаги отражают стратегию REPowerEU по снижению зависимости от восточного партнера.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
