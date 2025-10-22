Трамп против Америки: президент США воюет за свой кошелёк

Американская газета New York Times, опираясь на осведомленные источники, сообщила, что Дональд Трамп обратился в министерство юстиции с требованием о возмещении убытков в размере примерно 230 миллионов долларов.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает со сторонниками на предвыборном митинге в конференц-центре Phoenix Convention Center в Финиксе

Эти средства он считает компенсацией за серию федеральных проверок, которые, по его мнению, нанесли ущерб его репутации и ресурсам.

Издание уточняет, что претензии были оформлены в двух официальных обращениях: одно датировано концом 2023 года, второе — серединой лета 2024-го. В первом Трамп акцентировал внимание на предполагаемых превышениях полномочий, включая дело ФБР о возможном внешнем влиянии на предвыборную кампанию 2016 года. Во втором он указал на вторжение в личное пространство во время инспекции в своей загородной усадьбе Мар-а-Лаго.

Трамп вошел в историю как первый глава государства, чей второй срок начался на фоне активных уголовных преследований, включая приговор присяжных по одному из эпизодов, который, впрочем, завершился условным освобождением. Эти события перекликаются с хаосом 6 января 2021 года, когда активисты, лояльные уходящему президенту, попытались сорвать сертификацию итогов голосования 2020-го, что спровоцировало волну арестов и процедуру импичмента.

Сразу после вступления в должность в 2025-м Трамп издал декрет о прощении для полутора тысяч участников тех беспорядков, многие из которых до сих пор сталкивались с ограничениями на передвижение. Он публично заверил, что пригласит их в президентскую резиденцию, подчеркивая лояльность к своим сторонникам.