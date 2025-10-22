Нефтяной компромисс: Трамп не тронет Китай за дружбу с Россией

Американский президент Дональд Трамп дал понять, что воздержится от новых мер тарифного давления на Пекин, несмотря на значительный рост поставок энергоносителей из Москвы в Азию.
Он подчеркнул стремление к конструктивному подходу в отношениях с китайской стороной, чтобы избежать ненужных осложнений.
В разговоре с прессой Трамп отметил, что такие шаги могли бы усугубить напряженность, но предпочтительнее искать баланс, особенно учитывая текущие глобальные цепочки поставок.
