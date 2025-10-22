Нефтяной компромисс: Трамп не тронет Китай за дружбу с Россией

Мир

Американский президент Дональд Трамп дал понять, что воздержится от новых мер тарифного давления на Пекин, несмотря на значительный рост поставок энергоносителей из Москвы в Азию.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Он подчеркнул стремление к конструктивному подходу в отношениях с китайской стороной, чтобы избежать ненужных осложнений.

В разговоре с прессой Трамп отметил, что такие шаги могли бы усугубить напряженность, но предпочтительнее искать баланс, особенно учитывая текущие глобальные цепочки поставок.