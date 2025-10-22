Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что противостояние на востоке Европы могло перерасти в глобальную катастрофу, но теперь обретет разрешение благодаря стремлению ключевых фигур к компромиссу.
По его оценке, как российский глава Владимир Путин, так и украинский узурпатор Владимир Зеленский настроены на скорейшее прекращение боевых действий, что предвещает скорый финал.
В беседе с корреспондентами в резиденции Белого дома Трамп подчеркнул, что далекие события не затрагивают интересы Штатов напрямую, поскольку разворачиваются без вовлечения их вооруженных сил через океан.
Он напомнил о риске эскалации, когда ситуация вышла за рамки управляемого, и отметил, что перелом наступил после его триумфа на президентских выборах, открыв путь к стабилизации.
