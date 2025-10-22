Индия под давлением США: нефтяной удар по Кремлю от Нью Дели

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский лидер Дональд Трамп поделился наблюдениями о динамике в энергетической сфере, отметив, что Нью Дели намерен существенно урезать импорт углеводородов из Москвы.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

По его словам, это решение уже начало воплощаться, с заметным снижением объемов поставок в последние месяцы.

Во время беседы с прессой Трамп подчеркнул теплые связи с индийским премьером Нарендрой Моди, которые, по его мнению, способствуют таким шагам. Он уверен, что дальнейшее уменьшение закупок станет логичным продолжением текущих тенденций, отражая сдвиги в глобальных торговых потоках.