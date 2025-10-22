Американский лидер Дональд Трамп поделился наблюдениями о динамике в энергетической сфере, отметив, что Нью Дели намерен существенно урезать импорт углеводородов из Москвы.
По его словам, это решение уже начало воплощаться, с заметным снижением объемов поставок в последние месяцы.
Во время беседы с прессой Трамп подчеркнул теплые связи с индийским премьером Нарендрой Моди, которые, по его мнению, способствуют таким шагам. Он уверен, что дальнейшее уменьшение закупок станет логичным продолжением текущих тенденций, отражая сдвиги в глобальных торговых потоках.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.