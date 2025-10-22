Трамп назвал точную дату. Мир затаил дыхание: встреча с Путиным близко

Американский президент Дональд Трамп пообещал, что его команда в ближайшие 48 часов поделится планами по поводу возможных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Трамп

Он сделал это заявление во время общения с представителями СМИ, отвечая на вопросы о перспективах личной беседы между главами государств.

Такое обещание усиливает спекуляции вокруг дипломатических маневров, где каждый намек способен сдвинуть акценты в глобальной арене. Пока конкретика висит в воздухе, внимание аналитиков и общественности приковано к Белому дому, ожидая, что последует за этими словами.