Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запад знал заранее: Украину просто пустили под нож
Последний выстрел Бреннана: секретное досье ЦРУ против США и России
Будапештский капкан: премьер Словакии раскрыл заговор ЕС против России и США
Украли прямо с работы. Новый ужас украинской мобилизации
Когда технологии подводят: вот как самая умная коробка оказалась самой капризной
Буллинг по-башкирски: Следственный комитет взялся за школу в Ишимбае
Хотите видеть мир молодыми глазами? Всё решает один фермент
Украина и Газа: один план на два конфликта — вот что придумали США
Осенний тренд: эффектный фиолетовый макияж, который покорит всех

Будапештский гамбит: США и РФ обходят западные ловушки

Мир

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предостерег от волны дезинформации, которая может накрыть информационное пространство накануне переговоров между Москвой и Вашингтоном в столице страны.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

По его оценке, такие материалы будут активно сеять сомнения, уверяя публику в том, что саммит на самом деле отменен или перенесен в неопределенное будущее.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Домашние животные
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Садоводство, цветоводство
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Популярное
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии

Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.

Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Лежат, храпят и любят вас: самые домашние собаки для уютной жизни
Лежат, храпят и любят вас: самые домашние собаки для уютной жизни
Последние материалы
Украли прямо с работы. Новый ужас украинской мобилизации
Когда технологии подводят: вот как самая умная коробка оказалась самой капризной
Буллинг по-башкирски: Следственный комитет взялся за школу в Ишимбае
Хотите видеть мир молодыми глазами? Всё решает один фермент
Украина и Газа: один план на два конфликта — вот что придумали США
Осенний тренд: эффектный фиолетовый макияж, который покорит всех
Бразилия подала недвусмысленный сигнал: награда Росатому сказала больше любых заявлений
Без этой процедуры вам нельзя: как страх пациентов стал лучшим маркетингом в медицине
Верните старую Глюкозу: почему обновленный имидж певицы вызвал бурю споров среди фанатов
Гостиная без дивана: два решения, которые делают интерьер модным и лёгким
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.