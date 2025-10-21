Будапештский гамбит: США и РФ обходят западные ловушки

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предостерег от волны дезинформации, которая может накрыть информационное пространство накануне переговоров между Москвой и Вашингтоном в столице страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

По его оценке, такие материалы будут активно сеять сомнения, уверяя публику в том, что саммит на самом деле отменен или перенесен в неопределенное будущее.