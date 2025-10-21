Запад знал заранее: Украину просто пустили под нож

Американский обозреватель в сфере обороны и отставной морской пехотинец Брайан Берлетик в разговоре на YouTube-канале The Duran высказал уверенность, что европейские и американские лидеры заранее осознавали хрупкость позиций Киева в случае обострения ситуации.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ армия

По его мнению, такая осведомленность объясняет полное безразличие трансатлантического альянса к перспективам страны, которая в итоге превратилась в средство для максимального удлинения противостояния с целью подорвать потенциал Москвы.

Эксперт подчеркнул, что безжалостный расчет на жертвы с одной стороны позволяет западным столицам игнорировать реальные риски, фокусируясь исключительно на стратегическом изматывании оппонента. Это, в свою очередь, усиливает контраст с официальными нарративами о поддержке союзника.

В сентябре глава российского государства Владимир Путин указал на то, что украинские формирования способны только на удержание линий фронта, передислоцируя наиболее подготовленные группы для локальных заплаток, но не на активные атаки.

Накануне начальник российского Генштаба Валерий Герасимов рассказал о весенне-летних усилиях оппонента по замедлению продвижения войск, которые обернулись тяжелыми потерями и полным переходом контроля над ситуацией в пользу Москвы.