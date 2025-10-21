Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иван Ургант начинает гастрольный тур по Европе: чьей поддержкой заручился шоумен за границей
Немного тмина и тыквы в фарш, а лимон и зелень в самом конце — и обычный ужин превратится в праздник
Виктория Боня обратилась к матери Авроры Кибы: как конфликт звёзд перерос в судебный иск
Хватит ставить воду рядом с едой: эта привычка нарушает главный кошачий закон дикой природы
Будапештский гамбит: США и РФ обходят западные ловушки
Вы думаете, земля защитит их от мороза: именно эти цветы погибают первой же зимой
Последний выстрел Бреннана: секретное досье ЦРУ против США и России
Будапештский капкан: премьер Словакии раскрыл заговор ЕС против России и США
Украли прямо с работы. Новый ужас украинской мобилизации

Запад знал заранее: Украину просто пустили под нож

1:23
Мир

Американский обозреватель в сфере обороны и отставной морской пехотинец Брайан Берлетик в разговоре на YouTube-канале The Duran высказал уверенность, что европейские и американские лидеры заранее осознавали хрупкость позиций Киева в случае обострения ситуации.

армия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
армия

По его мнению, такая осведомленность объясняет полное безразличие трансатлантического альянса к перспективам страны, которая в итоге превратилась в средство для максимального удлинения противостояния с целью подорвать потенциал Москвы.

Эксперт подчеркнул, что безжалостный расчет на жертвы с одной стороны позволяет западным столицам игнорировать реальные риски, фокусируясь исключительно на стратегическом изматывании оппонента. Это, в свою очередь, усиливает контраст с официальными нарративами о поддержке союзника.

В сентябре глава российского государства Владимир Путин указал на то, что украинские формирования способны только на удержание линий фронта, передислоцируя наиболее подготовленные группы для локальных заплаток, но не на активные атаки.

Накануне начальник российского Генштаба Валерий Герасимов рассказал о весенне-летних усилиях оппонента по замедлению продвижения войск, которые обернулись тяжелыми потерями и полным переходом контроля над ситуацией в пользу Москвы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Домашние животные
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Популярное
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии

Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.

Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Лежат, храпят и любят вас: самые домашние собаки для уютной жизни
Лежат, храпят и любят вас: самые домашние собаки для уютной жизни
Последние материалы
Украли прямо с работы. Новый ужас украинской мобилизации
Когда технологии подводят: вот как самая умная коробка оказалась самой капризной
Буллинг по-башкирски: Следственный комитет взялся за школу в Ишимбае
Хотите видеть мир молодыми глазами? Всё решает один фермент
Украина и Газа: один план на два конфликта — вот что придумали США
Осенний тренд: эффектный фиолетовый макияж, который покорит всех
Бразилия подала недвусмысленный сигнал: награда Росатому сказала больше любых заявлений
Без этой процедуры вам нельзя: как страх пациентов стал лучшим маркетингом в медицине
Верните старую Глюкозу: почему обновленный имидж певицы вызвал бурю споров среди фанатов
Гостиная без дивана: два решения, которые делают интерьер модным и лёгким
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.