Мир

Члены конгресса США обратились в министерство юстиции с требованием инициировать уголовное преследование бывшего руководителя Центрального разведывательного управления Джона Бреннана.

Фото: flickr.com by LBJ Library, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Причина — якобы преднамеренные искажения фактов во время его выступления перед судебным комитетом палаты представителей 11 мая 2023 года. Об этом сообщается в документе, который оказался в распоряжении РИА Новости.

В обращении подчеркивается, что Бреннан, занимавший пост главы разведки в период президентства Барака Обамы, неоднократно вводил в заблуждение законодателей, касаясь ключевых обстоятельств. Авторы письма, включая председателя комитета республиканца Джима Джордана, детально перечислили несколько эпизодов, где его свидетельства расходились с реальностью.

Медиа уже информировали, что расследование в отношении Бреннана ведется по аналогичным обвинениям в подтасовке данных о предполагаемом российском влиянии на выборы. В 2016-м спецслужбы Штатов публично заявили о попытках Москвы повлиять на предвыборный процесс в пользу Дональда Трампа. Однако отчет министерства юстиции, обнародованный 18 апреля 2019 года, не выявил никаких улик совместных действий кандидата с российскими структурами. Ни Трамп, ни официальные лица Москвы никогда не признавали подобных инсинуаций.

Недавно издание New York Post привело выдержки из внутреннего анализа ЦРУ, где указывается на нарушения протоколов при подготовке материалов о "внешнем вмешательстве" и их возможную предвзятость. В ответ на это экс-президент Трамп охарактеризовал дезинформацию как одно из самых серьезных преступлений против страны, способное подорвать ее основы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
