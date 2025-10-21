Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европейский союз приложить максимум усилий для организации переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Будапеште, если Брюссель искренне стремится к скорейшему урегулированию конфликта на Украине.
По его словам, такой саммит должен пройти без помех и при полной поддержке европейских структур, что и составляет его официальную точку зрения.
Фицо выразил сомнения в подлинных намерениях Евросоюза, отметив, что вместо содействия наблюдаются активные усилия по срыву этой инициативы, хотя точные сроки еще не согласованы.
Он подчеркнул, что объединение стран Европы постепенно превращается в инструмент эскалации, где большинство участников предпочитают продлевать противостояние на востоке Украины, рассчитывая на ослабление Москвы.
На фоне этих заявлений стоит отметить недавний обмен мнениями между лидерами двух сверхдержав — это уже восьмой подобный контакт с начала года. После полуторачасового диалога помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал, что стороны немедленно начнут координацию предстоящих консультаций, которые, вероятно, состоятся в венгерской столице. Идею места предложил Трамп, а Путин ее одобрил, что открывает окно для дипломатического прорыва.
