Будапештский капкан: премьер Словакии раскрыл заговор ЕС против России и США

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европейский союз приложить максимум усилий для организации переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Будапеште, если Брюссель искренне стремится к скорейшему урегулированию конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

По его словам, такой саммит должен пройти без помех и при полной поддержке европейских структур, что и составляет его официальную точку зрения.

Фицо выразил сомнения в подлинных намерениях Евросоюза, отметив, что вместо содействия наблюдаются активные усилия по срыву этой инициативы, хотя точные сроки еще не согласованы.

Он подчеркнул, что объединение стран Европы постепенно превращается в инструмент эскалации, где большинство участников предпочитают продлевать противостояние на востоке Украины, рассчитывая на ослабление Москвы.

На фоне этих заявлений стоит отметить недавний обмен мнениями между лидерами двух сверхдержав — это уже восьмой подобный контакт с начала года. После полуторачасового диалога помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал, что стороны немедленно начнут координацию предстоящих консультаций, которые, вероятно, состоятся в венгерской столице. Идею места предложил Трамп, а Путин ее одобрил, что открывает окно для дипломатического прорыва.