Мир

Европейские страны и украинские власти разработали схему разрешения конфликта на востоке Украины, взяв за основу американский проект по стабилизации в секторе Газа. Об этом пишет газета Telegraph, опираясь на осведомленные источники.

Еврокомиссия
Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Еврокомиссия

В публикации уточняется, что документ вдохновлен мирным пактом Дональда Трампа для палестинской территории. В сентябре Белый дом обнародовал перечень из 20 мер, где палестинская группировка ХАМАС обязана отказаться от контроля над регионом. Участники, согласившиеся на сосуществование и разоружение, получат помилование.

Израиль, в свою очередь, воздержится от захвата или присоединения земель. Перемирие вступило в силу 10 октября: боевики освободили всех удерживаемых и передали останки погибших, а израильская сторона вывела подразделения на оговоренные рубежи и выпустила сотни палестинцев, включая тех, кто отбывал пожизненные сроки за экстремизм.

Генсек НАТО Марк Рютте планирует ознакомить Трампа с аналогичным предложением в среду. По данным Bloomberg от источников, оно включает 12 позиций и предусматривает:

  • контроль за исполнением под руководством главы США;
  • диалог Москвы и Киева о контроле над освобожденными зонами, без юридического признания их российскими со стороны Европы или Украины;

Москва неоднократно заявляла, что статус Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закреплен в основном законе и не обсуждается. Владимир Путин подчеркивал, что обмен территориями на гарантии безопасности для Киева никогда не рассматривался.

Киеву обещают защитные механизмы, финансовую помощь на восстановление и упрощенный путь в Евросоюз;
ограничения против России будут поэтапно отменяться, но доступ к замороженным активам ЦБ вернется лишь после вклада Москвы в реконструкцию Украины;
по окончании боевых действий организуют обмен удерживаемыми.

В документе вновь фигурирует тема возврата якобы вывезенных детей. Во время встреч в Стамбуле украинская делегация передала список из 339 имен, якобы похищенных. Помощник президента Владимир Мединский отметил, что значительная часть не бывала в России, а около полусотни фамилий — взрослые люди. Тем не менее, процесс возврата продолжается, и некоторые уже пересечены границу.

На минувшей неделе журналисты Белого дома передали, что Трамп снова предложил сторонам зафиксировать линию соприкосновения и отложить детали на будущее. В Кремле отметили, что тема паузы в противостоянии всплывала в контактах с Вашингтоном с разными акцентами. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул последовательность российской позиции.

Путин ранее акцентировал, что для устойчивого разрешения корень проблемы должен быть ликвидирован.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
