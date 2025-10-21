Тайны Лувра: ограбление и отставка директора — Макрон лично вмешался в историю с кражей

2:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Директор Лувра Лоранс де Кар подала в отставку после громкого ограбления музея, однако власти Франции её решение не приняли.

Фото: flickr.com by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лувр в Париже

Как сообщает издание Le Figaro, президент Эммануэль Макрон настоял, чтобы она осталась на своём посту и продолжила работу над масштабной реставрацией крупнейшего музея мира.

Отставка, которой не дали состояться

По данным источников, заявление Лоранс де Кар поступило вскоре после инцидента, вызвавшего общественный резонанс. Но в Париже решили, что менять руководство музея в разгар реновации будет ошибкой.

"Держитесь. Не может быть речи о том, чтобы нарушить динамику реновации музея", — сказал президент Эммануэль Макрон, обращаясь к директору Лувра.

Назначение руководителя музея традиционно утверждает глава государства по представлению министра культуры, и Макрон лично вмешался, чтобы сохранить преемственность в управлении.

Ограбление на €88 миллионов

Нападение на Лувр произошло утром 19 октября. Грабители проникли в галерею Аполлона и похитили девять драгоценных экспонатов. По предварительным оценкам, ущерб составил около 88 миллионов евро.

Одной из самых громких находок после преступления стала корона императрицы Евгении — супруги Наполеона III. Украшение нашли на улице, оно было повреждено. Расследование продолжается, злоумышленников разыскивают.

Пропавшие сокровища

Среди похищенных предметов — подвязка императрицы Евгении де Монтихо, приобретённая музеем за €6,72 млн, а также тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие в разное время голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии. В числе пропавших также значатся изумрудное ожерелье и пара серёг императрицы Марии-Луизы и редкая реликварная брошь.

Министерство культуры Франции опубликовало полный список утраченных экспонатов и пообещало, что расследование будет вестись "до полного возвращения всех произведений".

Реставрация продолжается

Лувр переживает период масштабной модернизации — обновляются экспозиционные залы, усиливаются системы безопасности и климат-контроля. По словам представителей французского правительства, именно эти проекты требуют стабильности в руководстве музея, поэтому Лоранс де Кар останется на своём посту как минимум до завершения текущего этапа реновации.