Тайны Лувра: ограбление и отставка директора — Макрон лично вмешался в историю с кражей

Директор Лувра Лоранс де Кар подала в отставку после громкого ограбления музея, однако власти Франции её решение не приняли.
Как сообщает издание Le Figaro, президент Эммануэль Макрон настоял, чтобы она осталась на своём посту и продолжила работу над масштабной реставрацией крупнейшего музея мира.
По данным источников, заявление Лоранс де Кар поступило вскоре после инцидента, вызвавшего общественный резонанс. Но в Париже решили, что менять руководство музея в разгар реновации будет ошибкой.
"Держитесь. Не может быть речи о том, чтобы нарушить динамику реновации музея", — сказал президент Эммануэль Макрон, обращаясь к директору Лувра.
Назначение руководителя музея традиционно утверждает глава государства по представлению министра культуры, и Макрон лично вмешался, чтобы сохранить преемственность в управлении.
Нападение на Лувр произошло утром 19 октября. Грабители проникли в галерею Аполлона и похитили девять драгоценных экспонатов. По предварительным оценкам, ущерб составил около 88 миллионов евро.
Одной из самых громких находок после преступления стала корона императрицы Евгении — супруги Наполеона III. Украшение нашли на улице, оно было повреждено. Расследование продолжается, злоумышленников разыскивают.
Среди похищенных предметов — подвязка императрицы Евгении де Монтихо, приобретённая музеем за €6,72 млн, а также тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие в разное время голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии. В числе пропавших также значатся изумрудное ожерелье и пара серёг императрицы Марии-Луизы и редкая реликварная брошь.
Министерство культуры Франции опубликовало полный список утраченных экспонатов и пообещало, что расследование будет вестись "до полного возвращения всех произведений".
Лувр переживает период масштабной модернизации — обновляются экспозиционные залы, усиливаются системы безопасности и климат-контроля. По словам представителей французского правительства, именно эти проекты требуют стабильности в руководстве музея, поэтому Лоранс де Кар останется на своём посту как минимум до завершения текущего этапа реновации.
Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.