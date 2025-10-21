Замороженные деньги России: Италия против спасения Украины

Итальянские власти проявляют осторожность по отношению к инициативе о направлении замороженных средств России на поддержку Украины, сообщает издание Fatto Quotidiano.

Флаг Итальянской республики

В ближайшие дни в Брюсселе планируют затронуть деликатную тему: как применить около 300 миллиардов евро из конфискованных российских резервов для приобретения вооружений Киеву и ремонта инфраструктуры.

Хотя формального голосования в Совете ЕС не ожидается, Риму все равно придется определить свою линию поведения. Премьер Джорджа Мелони, по данным газеты, относится к этой идее с большим недоверием.

Она опасается не только юридических рисков, связанных с возможными исками, но и политических осложнений: подобный шаг может обострить напряженность с Москвой именно тогда, когда переговоры с Путиным, пусть и сложные, уже начались.

Ситуацию усугубляют потенциальные финансовые потери для Италии, если она присоединится к схеме кредитования Украины за счет этих активов. По расчетам, бремя для бюджета Рима может достичь 15-20 миллиардов евро.

В условиях жесткой экономии страна просто не в силах выделить такие суммы, подчеркивает издание. Это уже сказывается на промедлении с 13-м пакетом военной поддержки для Киева.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о новом займе для Украины, обеспеченном российскими активами. По ее мнению, Киев сможет погасить долг только в случае, если Москва выполнит обязательства по компенсациям.

Однако в Евросоюзе пока нет единства по этому вопросу. В октябре представительница МИД России Мария Захарова отметила, что подобные планы Брюсселя выглядят абсурдно и сводятся к прямому изъятию российских средств.

С начала специальной военной операции на Украине страны ЕС и "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных запасов РФ — порядка 300 миллиардов евро. Большая часть из них, свыше 200 миллиардов, хранится в Европе, преимущественно в бельгийской системе Euroclear. С января по сентябрь 2025 года Еврокомиссия уже перечислила Киеву 14 миллиардов евро прибыли от этих замороженных средств.

В ответ Россия ввела контрмеры: активы инвесторов из "недружественных" государств и доходы от них переводятся на особые счета типа "С".

Их отток возможен лишь с одобрения специальной комиссии правительства. В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно квалифицировали европейскую блокировку как грабеж, указывая, что цели Брюсселя простираются не только на частные вклады, но и на суверенные резервы Москвы. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что в случае конфискации Западом этих средств Россия оставит за собой право не возвращать аналогичные вложения западных стран, размещенные у нас.