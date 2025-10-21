Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес без фундамента: как вы сами рушите своё тело, игнорируя эти упражнения
Мозга нет — разум есть: древние организмы, которые умеют решать лабиринты и помнить
Никита Ефремов рассказал о встрече с освободившимся отцом: какие противоречивые чувства он испытал
Егору Криду присвоили звание заслуженного артиста Башкортостана: чем недовольны россияне
Забудьте про риски: эти способы заработка спасли тысячи начинающих инвесторов
Бензиновый шторм: Россия в шаге от нового ценового взрыва
Европа прикусила язык: США диктуют условия по Украине без обсуждения
Вашингтон внезапно отменил встречу Лаврова и Рубио: что скрывается за дипломатической паузой
Тайные объекты под охраной: новый закон меняет правила игры в России

Замороженные деньги России: Италия против спасения Украины

3:08
Мир

Итальянские власти проявляют осторожность по отношению к инициативе о направлении замороженных средств России на поддержку Украины, сообщает издание Fatto Quotidiano.

Флаг Итальянской республики
Фото: commons.wikimedia.org by Maupao70, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Итальянской республики

В ближайшие дни в Брюсселе планируют затронуть деликатную тему: как применить около 300 миллиардов евро из конфискованных российских резервов для приобретения вооружений Киеву и ремонта инфраструктуры.

Хотя формального голосования в Совете ЕС не ожидается, Риму все равно придется определить свою линию поведения. Премьер Джорджа Мелони, по данным газеты, относится к этой идее с большим недоверием.

Она опасается не только юридических рисков, связанных с возможными исками, но и политических осложнений: подобный шаг может обострить напряженность с Москвой именно тогда, когда переговоры с Путиным, пусть и сложные, уже начались.

Ситуацию усугубляют потенциальные финансовые потери для Италии, если она присоединится к схеме кредитования Украины за счет этих активов. По расчетам, бремя для бюджета Рима может достичь 15-20 миллиардов евро.

В условиях жесткой экономии страна просто не в силах выделить такие суммы, подчеркивает издание. Это уже сказывается на промедлении с 13-м пакетом военной поддержки для Киева.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о новом займе для Украины, обеспеченном российскими активами. По ее мнению, Киев сможет погасить долг только в случае, если Москва выполнит обязательства по компенсациям.

Однако в Евросоюзе пока нет единства по этому вопросу. В октябре представительница МИД России Мария Захарова отметила, что подобные планы Брюсселя выглядят абсурдно и сводятся к прямому изъятию российских средств.

С начала специальной военной операции на Украине страны ЕС и "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных запасов РФ — порядка 300 миллиардов евро. Большая часть из них, свыше 200 миллиардов, хранится в Европе, преимущественно в бельгийской системе Euroclear. С января по сентябрь 2025 года Еврокомиссия уже перечислила Киеву 14 миллиардов евро прибыли от этих замороженных средств.

В ответ Россия ввела контрмеры: активы инвесторов из "недружественных" государств и доходы от них переводятся на особые счета типа "С".

Их отток возможен лишь с одобрения специальной комиссии правительства. В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно квалифицировали европейскую блокировку как грабеж, указывая, что цели Брюсселя простираются не только на частные вклады, но и на суверенные резервы Москвы. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что в случае конфискации Западом этих средств Россия оставит за собой право не возвращать аналогичные вложения западных стран, размещенные у нас.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Наука и техника
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Домашние животные
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Последние материалы
Фитнес без фундамента: как вы сами рушите своё тело, игнорируя эти упражнения
Мозга нет — разум есть: древние организмы, которые умеют решать лабиринты и помнить
Никита Ефремов рассказал о встрече с освободившимся отцом: какие противоречивые чувства он испытал
Егору Криду присвоили звание заслуженного артиста Башкортостана: чем недовольны россияне
Замороженные деньги России: Италия против спасения Украины
Забудьте про риски: эти способы заработка спасли тысячи начинающих инвесторов
Бензиновый шторм: Россия в шаге от нового ценового взрыва
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость
Европа прикусила язык: США диктуют условия по Украине без обсуждения
Вашингтон внезапно отменил встречу Лаврова и Рубио: что скрывается за дипломатической паузой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.