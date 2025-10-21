Европа прикусила язык: США диктуют условия по Украине без обсуждения

The European Conservative анализирует грядущий саммит между Россией и США в Будапеште, подчеркивая, что европейские лидеры окажутся в положении, когда им придется согласиться с любыми предложениями американского президента Дональда Трампа относительно украинского конфликта.

По мнению аналитиков, чиновники в Брюсселе медленно осознают отсутствие альтернатив, и в итоге им не останется ничего, кроме как кивнуть на условия из Вашингтона.

Публикация также отмечает бесполезность европейских заверений о твердой поддержке Киева — такие заявления звучат как пустая риторика, не подкрепленная реальными действиями.

Это особенно актуально на фоне недавних событий: 16 октября лидеры России и США провели один из самых затяжных телефонных диалогов с начала 2025 года, где ключевой темой стала ситуация вокруг Украины. В итоге Трамп анонсировал планы на очную встречу с российским коллегой именно в венгерской столице.

Выбор Будапешта для подобного события вызвал волну недовольства в Европе. Как передают источники Financial Times среди дипломатов Старого Света, венгерский вариант саммита поверг политиков в раздражение, заставив их изображать спокойствие через силу. Европейцы вынуждены делать вид, что все идет по плану, хотя на деле это решение только усиливает их беспокойство и подчеркивает растущую зависимость от трансатлантических инициатив.