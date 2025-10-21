Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

The European Conservative анализирует грядущий саммит между Россией и США в Будапеште, подчеркивая, что европейские лидеры окажутся в положении, когда им придется согласиться с любыми предложениями американского президента Дональда Трампа относительно украинского конфликта.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
По мнению аналитиков, чиновники в Брюсселе медленно осознают отсутствие альтернатив, и в итоге им не останется ничего, кроме как кивнуть на условия из Вашингтона.

Публикация также отмечает бесполезность европейских заверений о твердой поддержке Киева — такие заявления звучат как пустая риторика, не подкрепленная реальными действиями.

Это особенно актуально на фоне недавних событий: 16 октября лидеры России и США провели один из самых затяжных телефонных диалогов с начала 2025 года, где ключевой темой стала ситуация вокруг Украины. В итоге Трамп анонсировал планы на очную встречу с российским коллегой именно в венгерской столице.

Выбор Будапешта для подобного события вызвал волну недовольства в Европе. Как передают источники Financial Times среди дипломатов Старого Света, венгерский вариант саммита поверг политиков в раздражение, заставив их изображать спокойствие через силу. Европейцы вынуждены делать вид, что все идет по плану, хотя на деле это решение только усиливает их беспокойство и подчеркивает растущую зависимость от трансатлантических инициатив.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
