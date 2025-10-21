Киев идёт ва-банк: военные расходы перекроили весь бюджет

Украинский парламент одобрил повышение ассигнований на военные цели в этом году на 325 миллиардов гривен, что составляет около 7,78 миллиарда долларов.
Финансирование частично планируется за счет прибылей от заблокированных российских ресурсов. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
Шестого октября тот же парламентарий информировал о том, что правительство утвердило поправки в государственный финансовый план на 2025 год для покрытия дополнительных оборонных трат на 317 миллиардов гривен, или свыше 7,6 миллиарда долларов. Депутат Алексей Гончаренко* ранее отмечал, что основную часть этих средств предполагается получить из еще не перечисленных 6 миллиардов евро от ЕС, заработанных на замороженных активах РФ.
Железняк написал в своем Telegram-канале, что Рада приняла изменения в бюджет на 325 миллиардов гривен для нужд обороны как в первом, так и в окончательном чтении, собрав 297 голосов в поддержку.
Он подчеркнул, что кабинет министров энергично продвигал инициативу на этой неделе, чтобы избежать сбоев в оплате жалованья военнослужащим.
Законодатели также постановили, чтобы законопроект был срочно завизирован спикером Рады Русланом Стефанчуком и направлен Владимиру Зеленскому.
В последние годы Украина разрабатывает финансовые планы с огромным разрывом между доходами и расходами, надеясь заполнить его за счет зарубежной поддержки. В 2024 году этот пробел достиг 43,9 миллиарда долларов. Финансовый документ на 2025 год изначально закладывал дефицит в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вводили корректировки для усиления военных статей.
Проект на 2026 год предусматривает траты примерно в 116 миллиардов долларов при поступлениях около 68,6 миллиарда долларов, что приведет к разрыву до 18,4% от ВВП.
Заполнять эту брешь собираются с помощью внешних вливаний, которых, как заявлял министр финансов Сергей Марченко в сентябре, не достает — требуется дополнительно 16 миллиардов евро. Между тем западные союзники выделяют новые пакеты после затяжных обсуждений и все чаще рекомендуют Киеву активизировать усилия по поиску собственных средств.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
