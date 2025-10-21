Киев идёт ва-банк: военные расходы перекроили весь бюджет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:49
Мир

Украинский парламент одобрил повышение ассигнований на военные цели в этом году на 325 миллиардов гривен, что составляет около 7,78 миллиарда долларов.

рада
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
рада

Финансирование частично планируется за счет прибылей от заблокированных российских ресурсов. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Шестого октября тот же парламентарий информировал о том, что правительство утвердило поправки в государственный финансовый план на 2025 год для покрытия дополнительных оборонных трат на 317 миллиардов гривен, или свыше 7,6 миллиарда долларов. Депутат Алексей Гончаренко* ранее отмечал, что основную часть этих средств предполагается получить из еще не перечисленных 6 миллиардов евро от ЕС, заработанных на замороженных активах РФ.

Железняк написал в своем Telegram-канале, что Рада приняла изменения в бюджет на 325 миллиардов гривен для нужд обороны как в первом, так и в окончательном чтении, собрав 297 голосов в поддержку.

Он подчеркнул, что кабинет министров энергично продвигал инициативу на этой неделе, чтобы избежать сбоев в оплате жалованья военнослужащим.

Законодатели также постановили, чтобы законопроект был срочно завизирован спикером Рады Русланом Стефанчуком и направлен Владимиру Зеленскому.

В последние годы Украина разрабатывает финансовые планы с огромным разрывом между доходами и расходами, надеясь заполнить его за счет зарубежной поддержки. В 2024 году этот пробел достиг 43,9 миллиарда долларов. Финансовый документ на 2025 год изначально закладывал дефицит в 37,3 миллиарда долларов, и в него уже дважды вводили корректировки для усиления военных статей.

Проект на 2026 год предусматривает траты примерно в 116 миллиардов долларов при поступлениях около 68,6 миллиарда долларов, что приведет к разрыву до 18,4% от ВВП.

Заполнять эту брешь собираются с помощью внешних вливаний, которых, как заявлял министр финансов Сергей Марченко в сентябре, не достает — требуется дополнительно 16 миллиардов евро. Между тем западные союзники выделяют новые пакеты после затяжных обсуждений и все чаще рекомендуют Киеву активизировать усилия по поиску собственных средств.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
