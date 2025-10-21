Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:35
Мир

Внешнеполитическое ведомство Бельгии осведомлено о потенциальной встрече российского президента Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом в венгерской столице и настаивает на вовлечении Евросоюза и Киева в процесс.

Представители министерства отметили, что Бельгия учитывает информацию о возможных переговорах в Будапеште.

Они подчеркнули, что любые шаги по достижению мира на украинской территории должны опираться на строгое соблюдение глобальных норм, а также уважение к независимости и границам Украины. По их мнению, серьезные обсуждения о перемирии или урегулировании конфликта обязаны проходить с полноценным участием украинской стороны и европейского объединения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал представителям СМИ, что на данный момент нет ясности относительно сроков диалога между Путиным и Трампом, а организация такого события потребует значительных усилий.

На минувшей неделе состоялся восьмой в текущем году телефонный обмен мнениями между президентами России и США, который занял два с половиной часа.

После этого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что обе столицы оперативно возьмутся за планирование новой беседы на высшем уровне, возможно, в Будапеште. Он добавил, что предложение выбрать венгерскую столицу как место для обсуждений исходило от американского президента, и его российский коллега одобрил этот вариант.

