Трамп в тупике: главная стратегия США повисла на волоске

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Белый дом отложил публикацию обновленной стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, которую планировали обнародовать в ближайшее время.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Об этом информирует издание Politico, опираясь на сведения от инсайдеров.

Неделю назад газета писала о возможном скором появлении документа, где особый упор сделан на регион Западного полушария — в большей степени, чем в предыдущих версиях.

По данным издания, команда президента Дональда Трампа решила повременить с выпуском, хотя, скорее всего, стратегия все же увидит свет до окончания года.

В окружении Трампа полагали, что материалы практически завершены, однако отдельные ведомства настояли на внесении дополнительных корректировок, объем которых оказался значительнее ожидаемого.