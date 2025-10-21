Трамп в тупике: главная стратегия США повисла на волоске

Белый дом отложил публикацию обновленной стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, которую планировали обнародовать в ближайшее время.
Об этом информирует издание Politico, опираясь на сведения от инсайдеров.
Неделю назад газета писала о возможном скором появлении документа, где особый упор сделан на регион Западного полушария — в большей степени, чем в предыдущих версиях.
По данным издания, команда президента Дональда Трампа решила повременить с выпуском, хотя, скорее всего, стратегия все же увидит свет до окончания года.
В окружении Трампа полагали, что материалы практически завершены, однако отдельные ведомства настояли на внесении дополнительных корректировок, объем которых оказался значительнее ожидаемого.
